Έξι ανήλικες αλλοδαπές, οι οποίες φέρονται να είχαν πέσει θύματα δικτύου εμπορίας ανθρώπων, απελευθερώθηκαν από τις αρχές του Ισημερινού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το κύκλωμα ενδέχεται να συνδέεται με την υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα Λεβ Ταχόρ.

Η επιχείρηση της αστυνομίας διεξήχθη στην επαρχία Σάντο Ντομίνγκο ντε λος Τσάτσιλας, στον κεντρικό Ισημερινό.

«Οι ανήλικες βρέθηκαν σε κτίριο το οποίο στερείτο επαρκείς ανθρωπιστικές συνθήκες», ανέφερε το υπουργείο μέσω X. Σε βίντεο που παρέθεσε, ανήλικες εμφανίζονται καλυμμένες με μαύρους χιτώνες και κουκούλες.

«Οι έρευνες υποδεικνύουν τα φερόμενα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και της εξαναγκαστικής εκμετάλλευσης που συνδέονται με μέλη της σέκτας Λεβ Ταχόρ», συμπλήρωσε το υπουργείο.

Αφού διασώθηκαν, οι νεαρές μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ.

Στα τέλη του 2025, μετά τη διάσωση 17 ανηλίκων, η Κολομβία απέλασε και παρέδωσε στις αμερικανικές αρχές εννιά μέλη της σέκτας.

Η Λεβ Ταχόρ («αγνή καρδιά» στα εβραϊκά) έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές διώξεις σε διάφορες χώρες, για κακουργήματα σεξουαλικής φύσης και κακομεταχείριση ανηλίκων.

Έναν χρόνο νωρίτερα, οι αρχές στη Γουατεμάλα διέσωζαν 160 παιδιά σε έφοδο στο νότιο τμήμα της χώρας, εξαιτίας υποψιών για εμπορία ανθρώπων, «εξαναγκαστικές εγκυμοσύνες, κακομεταχείριση παιδιών και βιασμούς».

Η σέκτα, που ιδρύθηκε τα χρόνια του 1980, πρεσβεύει ακραία εκδοχή του ιουδαϊσμού, στις αρχές της συγκαταλέγεται το ότι οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτονται με μαύρους χιτώνες από την κορυφή μέχρι τα νύχια.