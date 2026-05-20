Ένας οδηγός στο Τέξας έριξε σκόπιμα το Tesla Cybertruck του σε λίμνη της Βόρειας Τεξανής, επιχειρώντας να δοκιμάσει τη λειτουργία «Wade Mode» του ηλεκτρικού οχήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στη λίμνη Γκρέιπβαϊν, όπου περαστικοί παρακολουθούσαν με απορία το όχημα να κατεβαίνει αργά από τη βραχώδη όχθη προς το νερό.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το Fox 4, αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να σχολιάζει ειρωνικά «Κύριε, δεν μπορείτε να παρκάρετε εκεί», τη στιγμή που το Cybertruck άρχισε να γεμίζει νερά.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να κινηθούν μόλις λίγα μέτρα μέσα στη λίμνη, προτού το όχημα προσκρούσει, σύμφωνα με τις εικόνες, σε έναν από τους μεγάλους βράχους της περιοχής. Οι δύο άνδρες βγήκαν άτσαλα από το παράθυρο του συνοδηγού και κατευθύνθηκαν πεζή προς κοντινή αποβάθρα.

Η αστυνομία του Γκρέιπβαϊν ανέφερε ότι το όχημα ακινητοποιήθηκε σχεδόν αμέσως μετά την είσοδό του στο νερό.

Ο οδηγός, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, παραδέχθηκε ότι εισήλθε «σκόπιμα» στη λίμνη προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία «Wade Mode» του Cybertruck.

Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί ένα από τα off-road χαρακτηριστικά του οχήματος και προορίζεται για κίνηση σε ρηχά νερά, όπως ποτάμια, ωστόσο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης δεν ενεργοποιείται αυτόματα.

«Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς ότι, ακόμη κι αν ένα όχημα είναι τεχνικά ικανό να κινηθεί σε ρηχά νερά γλυκού νερού, κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ασφάλειας και νομικές συνέπειες βάσει της νομοθεσίας του Τέξας», ανέφερε η αστυνομία.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, οι αρχές χρησιμοποίησαν γερανό για να απομακρύνουν το μισοβυθισμένο όχημα από τη λίμνη.

Ο οδηγός συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κίνηση οχήματος σε απαγορευμένη ζώνη της λίμνης, έλλειψη έγκυρης άδειας σκάφους, καθώς και παραβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια στο νερό.