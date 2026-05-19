Παραμένει αδιευκρίνιστη η προέλευση της έντονης μυρωδιάς αερίου που έγινε αισθητή την Τρίτη σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι σχετικοί έλεγχοι και οι επιχειρήσεις διερεύνησης έχουν πλέον ολοκληρωθεί, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο εύρημα που να εξηγεί το περιστατικό. Παράλληλα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία ένδειξη διαρροής ή τεχνικής βλάβης στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

Η έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Ειδικότερα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) από τις 11:40 δέχθηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής, ενώ άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρθηκε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν αναφέρθηκε κάποιο σχετικό περιστατικό. Για το συμβάν ενημερώθηκαν εξ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. «Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», κατέληγε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Σενάρια για θαλάσσια ή παράκτια προέλευση της οσμής εξετάζει ο Θοδωρής Κολυδάς

✅Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 19, 2026

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επιχειρεί να ρίξει φως στις πιθανές αιτίες πίσω από τη μυστηριώδη οσμή αερίου που έγινε αισθητή το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, παραθέτει εκτιμήσεις σχετικά με την προέλευση της έντονης μυρωδιάς που προκάλεσε αναστάτωση στο λεκανοπέδιο, σημειώνοντας πως, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, μπορεί να προσδιοριστεί κυρίως η κατεύθυνση από την οποία μεταφέρθηκε το φαινόμενο, ώστε να διερευνηθούν στη συνέχεια τα πιθανά αίτια.

Αναφορικά με τις πιθανές πηγές, ο έμπειρος μετεωρολόγος αναφέρει ότι θα πρέπει να εξεταστούν «πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν», επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα πρώτα δεδομένα δείχνουν πως οι αέριες μάζες «είχαν προηγουμένως κινηθεί κυρίως από νότιο έως νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα, με διαδρομές που σχετίζονται με τον Σαρωνικό, το νότιο παραλιακό μέτωπο και τη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Αττικής».

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως το συγκεκριμένο στοιχείο είναι μετεωρολογικά σημαντικό, καθώς ενισχύει το ενδεχόμενο θαλάσσιας ή παράκτιας προέλευσης της οσμής, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τεκμηρίωση της ακριβούς πηγής του φαινομένου.