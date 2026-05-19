Η ΑΕΚ ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube το βίντεο με όσα κατέγραψε η παρακάμερα στη φιέστα της Κυριακής (17/5) για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Ήταν μια μέρα γιορτής για την Ένωση, μια γιορτή που ξεκίνησε από πολύ νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφεια από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς της και κορυφώθηκε με τη φιέστα που είχε οργανώσει η ΠΑΕ, μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Μια φιέστα που θα θυμούνται για πολύ καιρό οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι έχουν τώρα την ευκαιρία να δουν και όσα κατέγραψε η κάμερα του AEK TV, με την ΠΑΕ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στο κανάλι της στο Youtube.

Τα συνθήματα και η γιορτή των οπαδών, το πάρτι στα αποδυτήρια και στη συνέχεια όσα έγιναν στη φιέστα, όπου ο Μάριος Ηλιόπουλος έφερε το τρόπαιο με το… αγωνιστικό του αυτοκίνητο.