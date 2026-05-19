Ο Ομέρ Ασλάν είναι ο Τούρκος ακτιβιστής και προσωπικότητα των social media που έγινε γνωστός στα τουρκικά μέσα ως «ντόπιος Τζον Γουίκ», λόγω της ομοιότητάς του με τον κινηματογραφικό ήρωα που υποδύεται ο Κιάνου Ριβς. Το όνομά του ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσα από τη συμμετοχή του στον Global Sumud Flotilla, τον διεθνή στολίσκο που επιχείρησε να φτάσει στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Global Sumud Flotilla παρουσιάζεται από τους διοργανωτές του ως μια διεθνής πολιτική και ανθρωπιστική πρωτοβουλία με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με το Reuters, η αποστολή που αναχώρησε από τη νότια Τουρκία αποτελούνταν από δεκάδες σκάφη και εκατοντάδες συμμετέχοντες από πολλές χώρες, ενώ το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι θα εφαρμόσει τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιτρέψει την προσέγγιση στη Γάζα.

Ο Ασλάν συμμετείχε στην αποστολή ως ακτιβιστής, δηλώνοντας ότι η παρουσία του στον στολίσκο ήταν ζήτημα ανθρωπιστικής ευθύνης. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να ζει άνετα στη χώρα του όσο άμαχοι και παιδιά στη Γάζα υποφέρουν, ενώ τόνισε ότι στον στολίσκο συμμετείχαν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, γλώσσες και θρησκείες, ενωμένοι από έναν κοινό σκοπό.

Known in Turkey as the "Turkish John Wick," Ömer Aslan got into a confrontation with the IDF Navy as he was aboard a Sumud flotilla vessel headed for Palestine. Israeli soldiers opened fire on the boat. pic.twitter.com/RDsuyrUXim — Open Source Intel (@Osint613) May 19, 2026

Το όνομά του προβλήθηκε ιδιαίτερα όταν, μιλώντας από το σκάφος Girolama, κατήγγειλε την ισραηλινή επέμβαση ως «παράνομη» και «βίαιη». Σε βίντεο του Reuters, ο Τούρκος ακτιβιστής περιέγραψε ότι drones άρχισαν να παρενοχλούν τα σκάφη το βράδυ, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε ελικόπτερο και έγιναν προειδοποιήσεις προς τα πλοία του στολίσκου να γυρίσουν πίσω και να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν δεκάδες σκάφη του στολίσκου στην ανατολική Μεσόγειο. Το Reuters μετέδωσε ότι οργανωτές και βίντεο από την αποστολή ανέφεραν πυρά κατά τουλάχιστον δύο σκαφών, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ενώ το Associated Press μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τα υπόλοιπα σκάφη που κατευθύνονταν προς τη Γάζα.

İsrail askerleri, 'Yerli John Wick' olarak tanınan Türk aktivist Ömer Aslan'ın Sumud Filosu'nda açtığı canlı yayın sırasında gemiye ateş açtı. pic.twitter.com/S1GwS9QSxu — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 19, 2026

Το Ισραήλ από την πλευρά του υποστηρίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά όπλων στη Χαμάς. Οι διοργανωτές του στολίσκου και οι ακτιβιστές απορρίπτουν αυτή την κατηγορία, τονίζοντας ότι η αποστολή είχε ανθρωπιστικό χαρακτήρα και στόχο την ανάδειξη της κρίσης στη Γάζα.

Ο Ομέρ Ασλάν, αξιοποιώντας τη μεγάλη απήχησή του στα social media και το αναγνωρίσιμο παρατσούκλι του, εμφανίζεται από τουρκικά μέσα ως ένα από τα πρόσωπα που έδωσαν μεγαλύτερη δημοσιότητα στη συμμετοχή της Τουρκίας στον στολίσκο. Η παρουσία του στον Global Sumud Flotilla συνδύασε τον ακτιβισμό, την εικόνα των social media και τη διεθνή πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη Γάζα.

Η δράση του δεν περιορίστηκε μόνο στη συμμετοχή του στο ταξίδι. Μέσα από βίντεο και δηλώσεις, ο Ασλάν προσπάθησε να μεταφέρει την εικόνα των ακτιβιστών πάνω στα σκάφη, να καταγγείλει την ισραηλινή επέμβαση και να παρουσιάσει την αποστολή ως ειρηνική προσπάθεια αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους.

Η υπόθεση του «Τούρκου Τζον Γουίκ» δείχνει πώς οι σύγχρονες ανθρωπιστικές αποστολές δεν διεξάγονται μόνο στη θάλασσα, αλλά και στο πεδίο της επικοινωνίας. Ο Ομέρ Ασλάν έγινε ένα από τα πρόσωπα της αποστολής επειδή συνδύασε την προσωπική του διαδικτυακή εικόνα με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διεθνές ζήτημα: τον αποκλεισμό της Γάζας και την αντιπαράθεση γύρω από την ανθρωπιστική βοήθεια.