Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Νο1 τενίστρια του κόσμου, έφτασε στη Γαλλία για το Roland Garros και οι διοργανωτές τής έδωσαν επίσημη διαπίστευση για τον σκύλο της.
Η Λευκορωσίδα τενίστρια, η καλύτερη του κόσμου, είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros και είναι και… ενισχυμένη πλέον καθώς στην ομάδα της θα βρίσκεται και ο Ash.
Ποιος είναι αυτός; Ο αγαπημένος της σκύλος, στον οποίο οι διοργανωτές του γαλλικού Grand Slam φρόντισαν να βγάλουν επίσημη διαπίστευση, την οποία και παρέδωσαν στη Σαμπαλένκα, η οποία τη δέχθηκε με χαρά.
Ακόμη κι αν δεν έβγαζαν αυτή τη διαπίστευση οι Γάλλοι, βέβαια, η Λευκορωσίδα θα μπορούσε κανονικά να βάλει στο γήπεδο τον σκύλο της, απλά τώρα αυτός θεωρείται μέλος της ομάδας της και αυτό είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά.
Aryna Sabalenka picked up accreditation at Roland Garros for her dog Ash— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 18, 2026
“Thank you! He has access everywhere”
😂😂😂 pic.twitter.com/ZfPhv1PGJX