Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Νο1 τενίστρια του κόσμου, έφτασε στη Γαλλία για το Roland Garros και οι διοργανωτές τής έδωσαν επίσημη διαπίστευση για τον σκύλο της.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, η καλύτερη του κόσμου, είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros και είναι και… ενισχυμένη πλέον καθώς στην ομάδα της θα βρίσκεται και ο Ash.

Ποιος είναι αυτός; Ο αγαπημένος της σκύλος, στον οποίο οι διοργανωτές του γαλλικού Grand Slam φρόντισαν να βγάλουν επίσημη διαπίστευση, την οποία και παρέδωσαν στη Σαμπαλένκα, η οποία τη δέχθηκε με χαρά.

Ακόμη κι αν δεν έβγαζαν αυτή τη διαπίστευση οι Γάλλοι, βέβαια, η Λευκορωσίδα θα μπορούσε κανονικά να βάλει στο γήπεδο τον σκύλο της, απλά τώρα αυτός θεωρείται μέλος της ομάδας της και αυτό είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά.