Στρατιωτικά έγγραφα που βρέθηκαν στη Γάζα υποστηρίζουν ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται την εκεχειρία στην περιοχή για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

Τα έγγραφα ανακαλύφθηκαν από τους IDF το 2025 και αποκαλύπτονται τώρα, λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη του πρώην Ισραηλινού πρωθυπουργού Εχούντ Μπαράκ που προειδοποίησε για νέα σύρραξη στη Γάζα σε περίπτωση που ο Νετανιάχου κινδυνεύσει να χάσει τις εκλογές που θα διεξαχθούν το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, τα στρατιωτικά έγγραφα περιγράφουν ένα επταήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 121 νεοσύλλεκτους του Τάγματος Σετζάια της Χαμάς, το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση στη χρήση όπλων, πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης, εκπαίδευση στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και διδάγματα που αντλήθηκαν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, προφανώς λόγω των ανησυχιών της Χαμάς ότι η εκεχειρία μπορεί να καταρρεύσει. Οι νεοσύλλεκτοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση ισραηλινών όπλων, μεταξύ των οποίων τουφέκια M16 και τουφέκια Tavor, καθώς και σε επιθέσεις εναντίον αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.

Το έγγραφο περιγράφει επίσης υλικό από τις μάχες που προορίζεται για μετέπειτα διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Η εφημερίδα έγραψε ότι ένα από τα βασικά ευρήματα των IDF, πέραν των εγγράφων, ήταν η προσπάθεια του διοικητή της Χαμάς, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, να ανασυγκροτήσει τα επιχειρησιακά πλαίσια της οργάνωσης σε επίπεδο διμοιρίας, λόχου και τάγματος, μετά τις βαριές απώλειες και τις ζημιές που υπέστη η ιεραρχία της.

Επιπλέον, τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι νεοσύλλεκτοι υποβλήθηκαν σε ιδεολογική και θρησκευτική εκπαίδευση, η οποία περιελάμβανε διαλέξεις και όρκο πίστης προς τις Ταξιαρχίες Ιζζ αλ-Ντιν αλ-Κασάμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς.

Σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, το ίδιο μοντέλο στρατολόγησης και εκπαίδευσης ενδέχεται να έχει εφαρμοστεί και σε άλλα τάγματα της Χαμάς κατά τη διάρκεια των παύσεων των εχθροπραξιών.