Η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε στη Μπενφίκα τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζοσέ Μουρίνιο και η ανακοίνωση για την επιστροφή του είναι θέμα ημερών πλέον.

Με τη φετινή σεζόν να κρίνεται ως αποτυχημένη καθώς δεν επιτεύχθηκε κανένας στόχος σε καμία διοργάνωση, στη «βασίλισσα» αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγές και μία εξ αυτών, όπως είναι λογικό, αφορά τη θέση του προπονητή.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση του και θα αποχωρήσει για να αντικατασταθεί από τον Μουρίνιο, ο οποίος έχει συμφωνήσει εδώ και κάποιες μέρες με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το deal.

Σύμφωνα με το Sky Italia, η Ρεάλ έχει ήδη πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Πορτογάλου τεχνικού από τη Μπενφίκα και το μόνο που απομένει πλέον είναι να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επισήμως από το κλαμπ.

Όλα είναι έτοιμα, επομένως, για την επιστροφή του Μουρίνιο, ο οποίος ήταν στη Ρεάλ από το 2010 ως το 2013, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.