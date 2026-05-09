Ο Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει και πάλι τον Ζοσέ Μουρίνιο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης προφέρει στον Μουρίνιο συμβόλαιο έως το 2028 και θα περιμένει την απάντηση του.

Μάλιστα η διοίκηση της Ρεάλ είναι έτοιμη να καλύψει και τη ρήτρα των τριών εκατομμυρίων ευρώ, που υπάρχει στο συμβόλαιο του Πορτογάλου τεχνικού με την Μπενφίκα.

Ο Μουρίνιο από την πλευρά του εξετάζει την πρόταση του Πέρεθ και αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες αν θα πει το «ναι» για να επιστρέψει στην Ισπανία.