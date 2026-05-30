Με ένα συγκινητικό κείμενο, η κόρη του Παρασκευά Άντζα, Ιωάννα, αποχαιρέτησε δημόσια τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS.

Μέσα από την προσωπική της ανάρτηση, περιγράφει τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα, μιλώντας για την αγάπη που είχε για την οικογένειά του, τη δύσκολη μάχη με την ασθένεια και τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί.

Όπως αναφέρει, τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της στάθηκαν αδιάκοπα στο πλευρό του μέχρι το τέλος, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στα αδέλφια της, που βίωσαν με τον δικό τους τρόπο τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Η Ιωάννα Άντζα περιγράφει τον πατέρα της ως έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, που απέφευγε τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και πίστευε πως η οικογένεια γνώριζε πάντα τη δική της αλήθεια. Όπως σημειώνει, η καθημερινότητά του ήταν αφιερωμένη στα παιδιά και τη σύζυγό του, για την οποία, όπως λέει, μιλούσε με αγάπη μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Αναφερόμενη στη μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, εξηγεί πως η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα μέσα σε περίπου εννέα μήνες. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν με αδυναμία στα άκρα και δυσκολία στις κινήσεις, ενώ σταδιακά ακολούθησαν δυσκολίες στην ομιλία, στην κατάποση και τελικά η ανάγκη για συνεχή μηχανική υποστήριξη οξυγόνου.

Παρά τις δυσκολίες, υπογραμμίζει πως ο πατέρας της δεν παραπονέθηκε σχεδόν ποτέ. Αντίθετα, διατήρησε το χιούμορ και την τρυφερότητά του ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, φροντίζοντας να στηρίζει ψυχολογικά τους ανθρώπους γύρω του.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η περιγραφή των τελευταίων στιγμών στην εντατική, όταν –όπως γράφει– προσπάθησε να επικοινωνήσει με τα παιδιά του, παρότι βρισκόταν σε καταστολή.

Κλείνοντας το κείμενό της, η Ιωάννα Άντζα αναφέρει πως ο πατέρας της πάλεψε μέχρι τέλους γιατί δεν μπορούσε να αποχωριστεί τα παιδιά του, ενώ παρά τις πληγές που δέχθηκε στη ζωή του, δεν κράτησε ποτέ κακία.

«Ο κόσμος γνώριζε το όνομά του. Εμείς γνωρίζαμε την καρδιά του», καταλήγει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της.