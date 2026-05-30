Στη σύλληψη μιας 62χρονης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Μεσαργός στην Αίγινα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία, 62χρονη ημεδαπή προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο της οικίας της, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος που προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτιών της.

Μετά την προανάκριση και κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά, σχηματίστηκε δικογραφία και η υπαίτια συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, με το ύψος του διοικητικού προστίμου να ανέρχεται σε 7.129 ευρώ, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η υπαίτια είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν κατά το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 320.795,855 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.