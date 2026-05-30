Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ κοντράρονται στον τελικό του Champions League (30/5, 19:00) και η φανέλα του Ολυμπιακού βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο fan zone της UEFA στη Βουδαπέστη.

Η ώρα της ανάδειξης της πρωταθλήτριας Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26 έφτασε, με τους Παριζιάνους και τους Λονδρέζους να αναμετρώνται στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα γίνει στη Βουδαπέστη.

Εκεί, όπως συμβαίνει πάντα, υπάρχει και το fan zone, στο οποίο μπορεί να δει κανείς και τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι ήταν μία από τις ομάδες που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, φτάνοντας μέχρι τα play off πρόκρισης στους «16», όπου αποκλείστηκαν από τη Λεβερκούζεν.

Όπως και να έχει, πάντως, η φανέλα του Ολυμπιακού δεσπόζει στο fan zone, όπως ανέφερε και η ΠΑΕ σε σχετική ανάρτηση, ανεβάζοντας και τη φωτογραφία.