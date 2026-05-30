Έχοντας κλείσει μια πενταετία στον Ολυμπιακό, ο Μουσταφά Φαλ έδωσε εξετάσεις για να πάρει ελληνικό διαβατήριο και περιμένει τα αποτελέσματα.

Στην περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ, το 2023, όλα είχαν γίνει πολύ γρήγορα καθώς θα έπαιζε στην Εθνική Ελλάδας. Με τον Γάλλο σέντερ δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έχει όμως το δικαίωμα να πάρει ελληνικό διαβατήριο, καθώς ως Ευρωπαίος πολίτης απαιτούνται τρία χρόνια μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Στους «ερυθρόλευκους» από το 2021, ο Φαλ αποφάσισε να ακολουθήσει την απαιτούμενη διαδικασία για να πάρει ελληνικό διαβατήριο και πριν δύο μήνες έδωσε εξετάσεις, περιμένοντας εντός του καλοκαιριού τα αποτελέσματα.

Αν όλα πάνε καλά για τον ίδιο, τότε από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται σαν Έλληνας στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Η παραμονή του, βέβαια, στην ομάδα δεν είναι δεδομένη, παρ’ όλα αυτά ο Φαλ θέλει το ελληνικό διαβατήριο και έδωσε τις απαραίτητες εξετάσεις.