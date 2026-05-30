Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην Puskas Arena και παρακολουθεί από κοντά τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Ο Ισπανός προπονητής απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό πριν λίγες μέρες, παρ’ όλα αυτά περνάει πολύ ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο του καθώς είναι στη Βουδαπέστη για το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Μπενίτεθ είναι στην Puskas Arena για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Champions League, τρόπαιο που κατέκτησε το 2005 με τη Λίβερπουλ, με την κάμερα να τον πιάνει στην εξέδρα παρέα με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, προπονητή της εθνικής Πορτογαλίας.