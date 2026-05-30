Ο Τέρενς Κουίκ παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού, όπως προβλήθηκε το Σάββατο μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για κομβικές στιγμές της επαγγελματικής του πορείας, αλλά και για το προσωπικό κόστος που είχε η πολυετής ενασχόλησή του με τη δημοσιογραφία.

Αναφερόμενος σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά που βίωσε στην τηλεόραση, αποκάλυψε: «Ένα σοκ που είχα πάθει στην τηλεόραση ήταν όταν έπεσε ένας προβολέας που ξεκαρφώθηκε από το ταβάνι, την ώρα που παρουσίαζα ειδήσεις στην ΕΡΤ. Έσκασε μπροστά μου. Μιλάμε για έναν προβολέα δεκάδων κιλών. Τη γλίτωσα εκεί».

Ξεχωριστή θέση στη μνήμη του κατέχει και η ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Κωνσταντίνου Καραμανλή. «Ήμουν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσα να πω την είδηση. Ήμουν το παιδί του πολιτικά. Μόλις τελείωσε η εκπομπή, μου είπαν από το ακουστικό να φύγω αμέσως για το ΙΑΣΩ, γιατί γεννούσε η γυναίκα μου τον γιο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τέρενς Κουίκ στάθηκε και στις στιγμές που στερήθηκε από την οικογένειά του λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

«Πικραίνομαι που έχασα χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου λόγω της δουλειάς. Θέλω να μετανιώνω, αλλά ξέρω ότι είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία. Με τη γυναίκα μου, την Άντα, συζητάμε συχνά αυτό το θέμα, όμως όταν σου έχουν εμπιστευτεί μια θέση ευθύνης, δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος επανέλαβε πως η δημοσιογραφία υπήρξε για χρόνια απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του, κάτι που, όπως παραδέχεται, είχε και προσωπικό τίμημα.