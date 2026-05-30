Σε ρυθμούς «Emily in Paris» κινήθηκε τις τελευταίες ημέρες η Μύκονος, καθώς η επιτυχημένη σειρά του Netflix επέλεξε το νησί των Ανέμων για μέρος των γυρισμάτων του νέου κύκλου της. Τα γυρίσματα στην Ελλάδα ολοκληρώθηκαν με την πρωταγωνίστρια, Λίλι Κόλινς, να αποχωρεί πλέον από τη χώρα, έπειτα από την παρουσία της στο νησί για τις ανάγκες της παραγωγής.

Η Λίλι Κόλινς, η Άσλεϊ Παρκ και ο Λούκας Μπράβο βρέθηκαν στο κοσμοπολίτικο νησί, με την παραγωγή να στήνει σκηνές σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Μυκόνου. Μετά τα γυρίσματα στους Ανεμόμυλους, το συνεργείο μεταφέρθηκε και στο γνωστό «Jackie O’ Beach Club & Restaurant» που βρίσκεται στην παραλία «Super Paradise», το οποίο μετατράπηκε σε τηλεοπτικό σκηνικό για τις ανάγκες της δημοφιλούς σειράς.

Οι Ελληνίδες που εμφανίστηκαν ως βοηθητικοί ηθοποιοί και η αμοιβή των 150 ευρώ την ημέρα

Σε βοηθητικούς ρόλους συμμετείχαν αρκετές Ελληνίδες, όπως είναι η Δανάη Βαρθολομάτου, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η νικήτρια του τελευταίου GNTM, Ξένια Τσίρκοβα, και η Αρετή Λις. Μάλιστα, η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks», Αρετή Λις, αποκάλυψε την αμοιβή της στην εκπομπή «Happy Day».

«Οι βοηθητικοί ηθοποιοί παίρνουμε 150 ευρώ την ημέρα. Στην ουσία οι βοηθητικοί ηθοποιοί είμαστε πίσω από τους πρωταγωνιστές σε διάφορες σκηνές που γυρίζουν, είτε στην παραλία, είτε στον δρόμο, είτε σε κάποιο μπαρ», είπε η Αρετή Λις.

Ο ρόλος της Έβελυν Καζαντζόγλου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, φαίνεται πως παρουσιάζει η συμμετοχή της influencer, Έβελυν Καζαντζόγλου. Η γνωστή fashion και beauty creator δεν περιορίστηκε μόνο στις σκηνές που γυρίστηκαν στο «Jackie O’», αλλά συμμετείχε και σε γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε πολυτελή βίλα του νησιού.

Μάλιστα, η παρουσία της Έβελυν Καζαντζόγλου φέρεται να ήταν πιο αναβαθμισμένη, καθώς είχε και ατάκες στην πετυχημένη σειρά, όπου υποδύθηκε μια εύπορη φίλη της Μίντι Τσεν, την οποία ενσαρκώνει η Άσλεϊ Παρκ.

Δείτε το σημείο στο 00:52:

Γιατί η Έβελυν Καζαντζόγλου ταιριάζει στο σύμπαν του «Emily in Paris»

Το «Emily in Paris» είναι μια σειρά που έχει ταυτιστεί με τη μόδα, τα εντυπωσιακά looks και το προσεγμένο styling. Γι’ αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη που για τα γυρίσματα στη Μύκονο επιλέχθηκαν πρόσωπα που έχουν έντονη σχέση με τον χώρο της μόδας, όπως η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή της Έβελυν Καζαντζόγλου μοιάζει απολύτως ταιριαστή, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο άμεσα συνδεδεμένο με τη μόδα, την εικόνα και την αισθητική. Με πορεία στον χώρο του μόντελινγκ από νεαρή ηλικία, σπουδές στο styling και στο image making στο Λονδίνο, αλλά και τηλεοπτική παρουσία ως κριτής στο «My Style Rocks», η Έβελυν Καζαντζόγλου έχει χτίσει ένα προφίλ που ταιριάζει απόλυτα στο ύφος του «Emily in Paris».

Η σειρά άλλωστε είναι γνωστή για την έντονη fashion ταυτότητά της, τα εντυπωσιακά looks και την κοσμοπολίτικη αισθητική της. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή της Έβελυν Καζαντζόγλου σε σκηνές με έντονο lifestyle και glam χαρακτήρα έρχεται να «δέσει» φυσικά με τον κόσμο της παραγωγής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η παραγωγή προσπάθησε να διατηρήσει αυστηρή μυστικότητα γύρω από τα γυρίσματα. Μετά τη διαρροή εικόνων από τους χώρους προετοιμασίας των βοηθητικών ηθοποιών, ζητήθηκε από όσους συμμετείχαν να παραδίδουν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Με τη Μύκονο να μπαίνει στο σύμπαν του «Emily in Paris», το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς θα παρουσιαστεί το ελληνικό νησί μέσα από τη δημοφιλή σειρά. Η συμμετοχή της Έβελυν Καζαντζόγλου, έστω και σε μικρό ρόλο, αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για την ίδια, αλλά και ακόμα μία ένδειξη ότι η ελληνική μόδα και το ελληνικό lifestyle συνεχίζουν να βρίσκουν θέση σε διεθνείς παραγωγές.