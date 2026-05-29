Σε μια αφοπλιστική εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή προχώρησε η Μαντόνα, ονομάζοντας τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως τον άνθρωπο με τον οποίο είχε την καλύτερη σεξουαλική εμπειρία στο παρελθόν.

Η δήλωση αυτή ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της προώθησης του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Confessions II», για τις ανάγκες του οποίου επέλεξε να συμμετάσχει σε ένα εναλλακτικό βίντεο αντί για τις συνηθισμένες συνεντεύξεις, πλαισιωμένη από τους Jeremy O. Harris, Bob The Drag Queen, Ivy Mugler, Raul Lopez και Marcello Gutierrez.

Το υλικό, το οποίο εξασφάλισε η Page Six πριν από την επίσημη διάθεσή του, καταγράφει τη στιγμή που ο Lopez ρωτά ευθέως την τραγουδίστρια: «Ποιος ήταν ο καλύτερος στο σεξ από τους συντρόφους σου;».

Τότε, η Μαντόνα ξεκαθάρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα απαντούσε, δηλώνοντας: «Θα αναφέρω μόνο νεκρούς ανθρώπους».

Αμέσως μετά ψιθύρισε το όνομα: «Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ», προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ομάδας της που της φώναξε «σκάσε!».

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Lopez συμπλήρωσε: «Όλοι λένε ότι ήταν απίστευτος και ότι ήταν πολύ καλός στο σεξ», με την ίδια να επιβεβαιώνει απαντώντας «Μμμ, ναι». Ο ίδιος μάλιστα επεσήμανε πως «είναι η τρίτη φορά που το ακούω αυτό».

Το χρονικό της σχέσης και οι μαρτυρίες

Η ερωτική επαφή ανάμεσα στη Μαντόνα και τον γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ τοποθετείται χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε μικρή διάρκεια. Στοιχεία για τη φύση του συγκεκριμένου δεσμού περιλαμβάνονται στην έκδοση «JFK Jr.: An Intimate Oral Biography» των RoseMarie Terenzio και Liz McNeil που κυκλοφόρησε το 2024, όπου στενό φιλικό πρόσωπο του Κένεντι υποστήριξε ότι «με τη Μαντόνα είχε απλώς ένα φλερτ, τίποτα περισσότερο. Σχεδόν ούτε καν φλερτ».

Η πρώτη τους επαφή έγινε σε μια περίοδο που εκείνος διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Κριστίνα Χαγκ, ενώ η ερμηνεύτρια ήταν παντρεμένη με τον Σον Πεν. Σύμφωνα με τις καταγραφές στο ίδιο βιβλίο, η Μαντόνα έκανε το πρώτο βήμα για να τον πλησιάσει, με τον Κένεντι να βρίσκει την κίνηση κολακευτική, δεδομένου ότι η ίδια «βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της». Η σχέση τους περιγράφεται ως μια ιστορία βασισμένη αποκλειστικά στη σωματική έλξη, χωρίς προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης.