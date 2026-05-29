Μετά τον χαμένο τελικό της Euroleague από τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε μια ακόμη ήττα αυτή τη φορά για την ACB, από τη Μανρέσα με 94-87 στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 19 πόντους διαφορά, ωστόσο το γεγονός που σημάδεψε την αναμέτρηση ήταν οι αποβολές των Ομέρ Γιούρτσεβέν και Σέρτζιο Σκαριόλο.

Μόλις στο δεύτερο ματς του με τη φανέλα των Μαδριλένων, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού έχασε την ψυχραιμία του στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από ένα αντιαθλητικό φάουλ που του καταλογίστηκε, δέχθηκε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε.

Μάλιστα, πηγαίνοντας προς τη φυσούνα, απάντησε στις αποδοκιμάσεις των φιλάθλων κάνοντας τη κίνηση «δεν σας ακούω» και δείχνοντας το έμβλημα της ομάδας του.

Λίγο αργότερα, έγινε το ίδιο με τον Σέρτζιο Σκαριόλο! Ο Ιταλός τεχνικός ήταν σε έξαλλη κατάσταση με την εικόνα της Ρεάλ και σε ένα ταιμ άουτ ξέσπασε με ύβρεις προς τους παίκτες του: «Ξυπνήστε, εδώ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Πανάθεμά σας. Δεν με ενδιαφέρει. Άντε γ@μ…τε».

Η αντίδραση του αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποβληθεί και αυτός από την αναμέτρηση.