Εκπλήξεις έχει το φετινό Roland Garros, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να μένει εκτός συνέχειας του Grand Slam μετά την ήττα του από τον Ζοάο Φονσέκα.

Μετά από μια αναμέτρηση που κράτησε 5 ώρες ο 19χρονος Βραζιλιάνος κατάφερε να κάνει μια επική ανατροπή και από 0-2 σετ να επικρατήσει με 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) και να αφήσει εκτός τουρνουά τον Σέρβο αστέρα.

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε καλά ο παιχνίδι και με δύο break έφτασε στο 6-4 στο πρώτο σετ. Το δεύτερο σετ είχε την ίδια κατάληξη, ωστόσο στο τρίτο ο Βραζιλιάνος έφτασε στο 6-3.

Στο τέταρτο σετ ο 19χρονος τενίστας νίκησε με 7-5, ενώ στο πέμπτο και καθοριστικό σετ έκανε ξανά το 7-5 και πήρε την τεράστια πρόκριση.