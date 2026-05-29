Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου ένας 67χρονος άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 37χρονος πρώην γαμπρός του θύματος, ο οποίος βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.