Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην Κόρινθο, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια εργασιών, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νοσηλευτικό ίδρυμα τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αμέσως μετά το περιστατικό.

Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι στον χώρο του εργοστασίου, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα που ενδέχεται να έχουν τραυματιστεί ή εγκλωβιστεί μετά την ισχυρή έκρηξη.