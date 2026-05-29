Το τοπίο σχετικά με τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, άρχισε να ξεκαθαρίζει μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου από την Πάφο.

Η Πάφος κατέκτησε το Κύπελλο με τη νίκη επί του Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό και έτσι «μετακόμισε» η Σέριφ Τίρασπολ στους ανίσχυρους του α’ προκριματικού.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η ομάδα από τη Μολδαβία μπορεί να τεθεί αντιμέτωπη του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό, αν προκριθεί από τον πρώτο προκριματικό.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τβέντε (Ολλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Χάμαρμπι (Σουηδία)

Ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ Σπλιτ

Ο νικητής του ζευγαριού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο νικητής του ζευγαριού της Ντιναμό Κιέβου

Ο νικητής του ζευγαριού της Σέριφ Τίρασπολ

Η κλήρωση διεξάγεται στις 17 Ιουνίου και οι αγώνες στις 23 και 30 Ιουλίου.