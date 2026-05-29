Το τοπίο σχετικά με τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, άρχισε να ξεκαθαρίζει μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου από την Πάφο.
Η Πάφος κατέκτησε το Κύπελλο με τη νίκη επί του Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό και έτσι «μετακόμισε» η Σέριφ Τίρασπολ στους ανίσχυρους του α’ προκριματικού.
Μετά από αυτή την εξέλιξη η ομάδα από τη Μολδαβία μπορεί να τεθεί αντιμέτωπη του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό, αν προκριθεί από τον πρώτο προκριματικό.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:
Μπεσίκτας (Τουρκία)
Τβέντε (Ολλανδία)
Τρόμσο (Νορβηγία)
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)
Χάμαρμπι (Σουηδία)
Ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ Σπλιτ
Ο νικητής του ζευγαριού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Ο νικητής του ζευγαριού της Ντιναμό Κιέβου
Ο νικητής του ζευγαριού της Σέριφ Τίρασπολ
Η κλήρωση διεξάγεται στις 17 Ιουνίου και οι αγώνες στις 23 και 30 Ιουλίου.