Ένα άγνωστο και άκρως επεισοδιακό περιστατικό από το παρελθόν, το οποίο οδήγησε σε έναν οριστικό χωρισμό εξαιτίας μιας παρεξήγησης, έφερε στο φως η Αλίνα Κωτσοβούλου.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ και, έχοντας απέναντί της τους παρουσιαστές Μαρία Ηλιάκη και Κρατερό Κατσούλη, περιέγραψε για πρώτη φορά πώς ο ίδιος ο παρουσιαστής έγινε η αιτία να διαλυθεί ο τότε δεσμός της το καλοκαίρι του 1997.

Η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει αμέσως τη φύση της σχέσης τους πριν μπει στις λεπτομέρειες της ιστορίας, αναφέροντας στην κάμερα:

«Με τον Κρατερό είμαστε φίλοι, δεν μας συνδέει τίποτα προσωπικό πιο περίεργο. Το ’97 παίζω στη Λυσιστράτη με το Εθνικό Θέατρο, που σημαίνει ταξίδι – πρόβα – παράσταση. Έχουμε πρεμιέρα στην Επίδαυρο και μετά πρέπει κάπως να εκτονωθούμε σε μαγαζί. Ο Κρατερός είχε έρθει να δει την παράσταση, εγώ τότε ήμουν μικρό κορίτσι και είχε έρθει ένα φλερτ που είχα για να μου κάνει έκπληξη».

Οι φιγούρες στην πίστα και οι σκηνές ζηλοτυπίας

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής τους εξόδου, όταν ο χορός ανάμεσα στους δύο συναδέλφους πυροδότησε την έκρηξη του συντρόφου της.

Η Αλίνα Κωτσοβούλου περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη στιγμή που το κλίμα άλλαξε δραματικά, συνεχίζοντας την εξομολόγησή της:

«Με τον Κρατερό χορεύαμε ένα λάτιν, μου έκανε φούρλες και με γύριζε από δω και από κει, πολύ πράγμα. Το φλερτ περιμένει ψύχραιμο στη γωνία και μετά έγιναν σκηνές ελληνικής ταινίας. Με τραβάει από το χέρι, με βγάζει έξω και γίνεται ο κακός χαμός. Κακός χαμός στα δωμάτια, αϋπνία, επτά το πρωί, χωρισμός».

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, η κατάσταση επιδεινώθηκε εξαιτίας των σχολίων που έγιναν από παρευρισκόμενους, οι οποίοι αντί να ηρεμήσουν τα πνεύματα, έριξαν επιπλέον λάδι στη φωτιά.

«Ζήλεψε το σκηνικό και υπήρχαν και άλλοι καλοθελητές, γύρω γύρω, που έλεγαν “να, σου είπα να μάθεις να χορεύεις για να πιάνεις και συ λίγο μπούτι” και τέτοια. Πολύ αγνά, σας το ορκίζομαι», κατέληξε η Αλίνα Κωτσοβούλου, προκαλώντας την αντίδραση των παρουσιαστών στο πλατό της κρατικής τηλεόρασης.