Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βαρυμπόμπη, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής Οδού, επί της οδού Γυμναστηρίου.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν στην περιοχή όταν, πιθανότατα εξαιτίας της ύπαρξης μιας διχάλας στο οδικό δίκτυο, αποπροσανατολίστηκε και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα προσέκρουσε σε τοιχίο, εξετράπη της πορείας του και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σορός απανθρακωμένου ατόμου ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς από ΕΙΧ αυτοκίνητο, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νέας Ερυθραίας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ανέσυραν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις για την απομάκρυνση του οχήματος, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδήρου.

Έως αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας ή η ηλικία του θύματος, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.