Δύο γυναίκες που γνωρίστηκαν ως παιδιά και έγιναν φίλες χωρίς να γνωρίζουν τη συγγένειά τους ανακάλυψαν, σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, ότι είναι αδελφές. Η απίστευτη αποκάλυψη μέσω ενός τεστ DNA έδωσε απάντηση σε ένα κενό που και οι δύο ένιωθαν σε όλη τους τη ζωή.

Η Μέινα και η Μινάλ υιοθετήθηκαν από ορφανοτροφείο στην Ινδία πριν από περίπου 40 χρόνια και μεγάλωσαν στην Ολλανδία, σε διαφορετικές οικογένειες που ζούσαν περίπου 160 χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη. Παρότι αγαπήθηκαν από τις θετές τους οικογένειες, και οι δύο είχαν μεγαλώνοντας την αίσθηση ότι κάτι έλειπε και ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τη βιολογική τους οικογένεια.

Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 1996, σε μια συνάντηση για παιδιά που είχαν υιοθετηθεί. Από την πρώτη στιγμή ένιωσαν μια ιδιαίτερη οικειότητα, χωρίς φυσικά να γνωρίζουν ότι είχαν κοινό βιολογικό παρελθόν, όπως αναφέρει η nypost.

Μάλιστα, οι υπόλοιποι παρατήρησαν ότι έμοιαζαν αρκετά μεταξύ τους. Οι δύο κοπέλες αστειεύονταν αποκαλώντας η μία την άλλη «sis», δηλαδή «αδελφή», χωρίς να φαντάζονται πόσο κυριολεκτικά ήταν τα λόγια τους. Αντάλλαξαν διευθύνσεις και συνέχισαν τη φιλία τους, όμως κάποια στιγμή έχασαν την επαφή τους για περίπου 15 χρόνια.

Η ζωή τις έφερε ξανά κοντά με έναν τρόπο που καμία από τις δύο δεν θα μπορούσε να προβλέψει.

Two women adopted separately as infants and raised in different Dutch families reunited after a DNA test revealed they were biological sisters, decades after being left at orphanages in India https://t.co/7CFMpiD8TU pic.twitter.com/xkAKzzFRtR — Reuters (@Reuters) August 13, 2026

Τον Απρίλιο, η Μινάλ Τίισεν, 44 ετών, η οποία σήμερα ζει στη Γαλλία με τον σύντροφό της και τους δύο γιους τους, έκανε ένα τεστ DNA μέσω της MyHeritage. Καθόταν στον καναπέ του σπιτιού της όταν έλαβε στο κινητό της τα αποτελέσματα. Το τεστ έδειξε ότι υπήρχε 100% πιθανότητα να είναι αδέλφια με τη Μέινα.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε η Τίισεν.

Αρχικά δεν κατάλαβε ότι η γυναίκα που εμφανιζόταν στα αποτελέσματα ήταν η ίδια έφηβη με την οποία είχε γνωριστεί τρεις δεκαετίες νωρίτερα. Όταν όμως την αναζήτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είδε φωτογραφίες της, συνειδητοποίησε την εκπληκτική αλήθεια.

Η Μέινα Γκέλτινκ, 43 ετών και μητέρα τριών παιδιών, είχε επίσης μεγαλώσει χωρίς πληροφορίες για τους βιολογικούς συγγενείς της. Παρότι ένιωθε αγάπη και ασφάλεια στην οικογένεια που την υιοθέτησε, περιέγραψε ένα αίσθημα μοναξιάς που παρέμενε μαζί της για χρόνια.

«Για χρόνια ένιωθα ένα κενό στην καρδιά μου», είπε. «Είναι σαν να βρέθηκε ένα κομμάτι του παζλ που έλειπε».

Η επανένωσή τους πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο ‘s-Hertogenbosch της Ολλανδίας. Όταν οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά γνωρίζοντας ότι είναι αδελφές, αγκαλιάστηκαν, γέλασαν και έκλαψαν από συγκίνηση. Στη συνέχεια έβγαλαν μαζί μια selfie, χαμογελώντας στην κάμερα.

«Όταν σε βλέπω, είναι σαν να είμαι σπίτι», είπε η Γκέλτινκ στην αδελφή της.

Για τις δύο γυναίκες, η ιστορία έχει μια ιδιαίτερη ειρωνεία: είχαν ήδη βρεθεί η μία στη ζωή της άλλης από τα εφηβικά τους χρόνια, χωρίς όμως να γνωρίζουν τον πραγματικό δεσμό που τις ένωνε.

«Ήμασταν φίλες πριν γίνουμε αδελφές», είπε η Τίισεν. «Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα, απλώς δεν το γνωρίζαμε».