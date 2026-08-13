Η Χράντετς Κράλοβε αποκλείστηκε με δεύτερη ήττα από τη Μπεσίκτας στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play off του Europa Conference League.

Οι Τούρκοι είχαν νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία και επικράτησαν με το ίδιο σκορ και στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα τους, με αποτέλεσμα να πάρουν την πρόκριση για τα play off του Europa League.

Τους «πράσινους», πάντως, δεν τους ενδιαφέρει αυτό, αλλά το γεγονός ότι η Χράντετς Κράλοβε θα είναι η αντίπαλός τους στα play off του Europa Conference League, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 του μήνα, στην Τσεχία.