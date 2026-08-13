Συλλείτουργο Προκαθημένων με την ευκαιρία της επετείου των 65 ετών ιερούνης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τελέστηκε σήμερα στον μητροπολιτικό ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Παναγία της Ίμβρου.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συλλειτούργησαν ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, καθώς και ιεράρχες των Εκκλησιών αυτών.

Τον Πατριάρχη προσφώνησαν εγκάρδια ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, καθώς και ο οικείος ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη διαδρομή του στην ιεροσύνη, από το 1961, όταν έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, αυτόν του διακόνου, στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην γενέτειρά του την Ίμβρο, από τα χέρια του Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου, μετέπειτα Ηλιουπόλεως και Θείρων και μετά Γέροντα Χαλκηδόνος Μελίτωνος, μέχρι σήμερα, λέγοντας πως τίποτα από όλα αυτά δεν είναι έργο δικό του, είναι έργο του Θεού.