Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στη νότια Αγγλία, όταν επιβατική αμαξοστοιχία της Southern εκτροχιάστηκε στην περιοχή του Λιούις, στο Ανατολικό Σάσεξ, κοντά στο Μπράιτον, με βαγόνια να καταλήγουν στο πλάι των σιδηροδρομικών γραμμών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 τοπική ώρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας Μεταφορών, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών ασθενοφόρων.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν λίγο μετά το ατύχημα έδειχναν τουλάχιστον δύο βαγόνια πεσμένα στο πλάι και ανθρώπους πάνω και γύρω από την αμαξοστοιχία, ενώ διασώστες επιχειρούσαν στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για έως 40 εγκλωβισμένους

Τις πρώτες στιγμές μετά τον εκτροχιασμό υπήρξαν πληροφορίες ότι έως και 40 επιβάτες ενδέχεται να είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα αναποδογυρισμένα βαγόνια. Το βρετανικό «The Sun» μετέδωσε ότι τρία από τα οκτώ βαγόνια της αμαξοστοιχίας είχαν εκτροχιαστεί και ότι ορισμένοι επιβάτες χρειάζονταν βοήθεια για να βγουν.

Οι νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, είναι σαφώς πιο καθησυχαστικές.Σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλείται ο «Guardian», όλοι οι επιβάτες έχουν πλέον απομακρυνθεί από το τρένο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή ανθρώπους με κρίσιμα τραύματα.

Πηγή με γνώση της κατάστασης ανέφερε επίσης στους «Financial Times» ότι δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί.

«Το βαγόνι μας σηκώθηκε στον αέρα»

Τις δραματικές στιγμές μέσα στην αμαξοστοιχία περιέγραψε ο επιβάτης Ρομπ Μπράντλεϊ, ο οποίος ταξίδευε μαζί με την εξάχρονη κόρη του.

Όπως είπε στο BBC, αρχικά αισθάνθηκε το τρένο να αρχίζει να κουνιέται ασυνήθιστα. Λίγο αργότερα, το βαγόνι στο οποίο επέβαινε σηκώθηκε απότομα προς τα πάνω, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα φρένα έκτακτης ανάγκης και αντικείμενα εκσφενδονίστηκαν προς τα εμπρός. Ο ίδιος περιέγραψε καπνό και σκόνη να εισέρχονται στο βαγόνι από το πίσω μέρος της αμαξοστοιχίας. Τόσο εκείνος όσο και η κόρη του βγήκαν χωρίς τραυματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Times», η αμαξοστοιχία αποτελούνταν από οκτώ βαγόνια και τα τρία τελευταία εκτροχιάστηκαν, με κάποια από αυτά να καταλήγουν στο πλάι.

Major train derailment in Lewes, involving a derailed Southern train. #Lewes



Hopefully there are no serious injuries onboard.



(Not my pics) pic.twitter.com/kxVWYa5eyd — Josh (@JoshR319) August 13, 2026

Εξετάζεται αν επηρέασε η ακραία ζέστη – Δεν έχει ανακοινωθεί αιτία

Οι εικόνες από το σημείο οδήγησαν ειδικούς και βρετανικά μέσα να εξετάζουν το ενδεχόμενο παραμόρφωσης της σιδηροδρομικής γραμμής. Η περιοχή βρισκόταν την Πέμπτη αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τυχόν παραμόρφωση των σιδηροτροχιών προκάλεσε τον εκτροχιασμό ή δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του ατυχήματος. Συνεπώς, οποιαδήποτε σύνδεση της ζέστης με το συμβάν παραμένει προς το παρόν υπό διερεύνηση.

Χάος στα δρομολόγια

Ο εκτροχιασμός προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Ανατολικού Σάσεξ.

Η Southern ανακοίνωσε ότι όλες οι γραμμές στην περιοχή του Λιούις έχουν αποκλειστεί, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι μηχανικοί εργάζονται στο σημείο. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια μεταξύ Λιούις και Χέιγουορντς Χιθ, ενώ τα περισσότερα τρένα μεταξύ Μπράιτον, Λιούις, Ίστμπουρν και Σίφορντ έχουν ακυρωθεί. Η εταιρεία απηύθυνε μάλιστα σαφή σύσταση στους επιβάτες: να μην ταξιδεύουν στην περιοχή.

«Βαθιά ανήσυχη» η υπουργός Μεταφορών

Η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» μετά τις πρώτες πληροφορίες για το ατύχημα και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεργασία με τις σιδηροδρομικές εταιρείες και τις τοπικές Αρχές για την υποστήριξη των επιβατών που επηρεάστηκαν.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες των αναποδογυρισμένων βαγονιών και τον αρχικό φόβο για δεκάδες εγκλωβισμένους, η απουσία νεκρών και σοβαρά τραυματιών αποτελεί μέχρι στιγμής το σημαντικότερο στοιχείο από το μεγάλο σιδηροδρομικό ατύχημα.