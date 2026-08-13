Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο κοινές περιπολίες Ελλήνων και Ιταλών αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού Τέρμινι στη Ρώμη.

Όπως επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ιταλική αστυνομία, η συγκεκριμένη κοινή επιχειρησιακή δράση υλοποιείται σε μία από τις πλέον κεντρικές και πολυσύχναστες περιοχές της Αιώνιας Πόλης.



Στόχος είναι η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, καθώς ειδικά τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση, με χιλιάδες ταξιδιώτες να μετακινούνται καθημερινά μέσω του σταθμού.

Η όλη αυτή δραστηριότητα, εκτός από την εγγύηση της ασφάλειας, παρουσιάζει και ευρύτερη κοινωνική χρησιμότητα, για πολίτες που, τις ημέρες αυτές, μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση ανάγκης.



Η πρωτοβουλία υλοποιεί το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε πέρυσι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.



Κοινές περιπολίες ανδρών και γυναικών της ελληνικής και της ιταλικής αστυνομίας πραγματοποιούνται τις ημέρες αυτές και στην Αθήνα, σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.