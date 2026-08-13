Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή Κολεφέρο, προάστιο της Ρώμης, όπου σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών Simmel.

H έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε ενώ στην περιοχή είχαν μόλις φτάσει άνδρες και γυναίκες της δημοτικής αστυνομίας. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες.

Η συγκεκριμένη βιομηχανία παράγει πολεμοφόδια για τον στρατό και το ναυτικό. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης οτι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε, πιθανόταρα, σε αποθήκη εκρηκτικών υλικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Ο ισχυρότατος θόρυβος που προκλήθηκε, ακούσθηκε από τους οδηγούς του αυτοκινητόδρομου Α1 και από τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Ρώμη.