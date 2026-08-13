Διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οικήματος εξετάζουν οι πραγματογνώμονες ως την κύρια αιτία για την ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο που στοίχισε τη ζωή σε 17χρονο, με τον γιατρό του νησιού να αποκαλύπτει πως κινδύνευσε και η μητέρα του.

Η μητέρα του ανήλικου, ο οποίος ζούσε στην Ιρλανδία και βρισκόταν στο νησί για διακοπές, εντόπισε τον γιο της χωρίς αισθήσεις στο εξωτερικό μπάνιο το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου.

Ο γιατρός της Κιμώλου περιέγραψε στο Star τις δραματικές στιγμές της επικοινωνίας τους, αναφέροντας:

«Με πήρε η μητέρα ότι βρήκε το παιδί κυανό χωρίς να αναπνέει. Μου λέει “μάλλον από το ρεύμα το έπαθε γιατί το αισθάνομαι κι εγώ αυτή τη στιγμή, με χτυπάει”. Της είπα κλείσε αμέσως τον γενικό. Την ώρα που της είπα, μου λέει “τώρα δεν έχω ρεύμα”. Έπεσε το ρεύμα ευτυχώς, γιατί μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία και η ίδια».

Στο μικροσκόπιο το ρελέ διαφυγής και το πιστοποιητικό εγκατάστασης

Το σπίτι έχει σφραγιστεί από τις Αρχές, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στον Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών, το περιστατικό συνέβη όταν ο 17χρονος έπιασε το τηλέφωνο του ντους, ενώ η μητέρα του υποστηρίζει ότι στον πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δικογραφίας ερευνάται η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη. Το σχετικό πιστοποιητικό είχε εκδοθεί κατά το παρελθόν λόγω αλλαγής ονόματος στον λογαριασμό και φέρει την υπογραφή του δημάρχου του νησιού, Κωνσταντίνου Βεντούρη, υπό την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Οι πραγματογνώμονες διενεργούν ελέγχους στον θερμοσίφωνα και τις καλωδιώσεις για να διαπιστώσουν αν τηρούνταν οι προδιαγραφές ασφαλείας και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.