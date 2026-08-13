Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στις Ράχες Φθιώτιδας, όταν ένας 57χρονος kitesurfer εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα μετά από ατύχημα, με ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή να κινητοποιούνται μέσα σε ελάχιστα λεπτά για να τον σώσουν.



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.



Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Φάρου στις Ράχες, ένα από τα πλέον γνωστά σημεία για τους φίλους του kitesurf. Ο άνδρας, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που ασχολούνται εδώ και χρόνια με το kitesurf στην περιοχή, είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού, ενώ από το ατύχημα είχε υποστεί και κατάγματα.



Αυτό που ακολούθησε ήταν μια πραγματική μάχη με τον χρόνο, στην οποία καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο οι υπόλοιποι αθλητές όσο και δύο γιατροί που έτυχε να βρίσκονται στην παραλία. Όταν έγινε αντιληπτό ότι ο 57χρονος βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στο νερό, η αντίδραση των υπολοίπων kitesurfers ήταν άμεση.



Οι ιδιοκτήτες των δύο σχολών που δραστηριοποιούνται στον Φάρο έσπευσαν προς το σημείο και κατάφεραν να βγάλουν τον 57χρονο από τη θάλασσα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο.

Ο άνδρας είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του και είχε πιει πολύ νερό, γεγονός που έκανε κάθε δευτερόλεπτο κρίσιμο.



Στην παραλία βρισκόταν εκείνη την ώρα η γιατρός Δήμητρα Λούλου, η οποία ασχολείται και η ίδια εδώ και χρόνια με το kitesurf στις Ράχες. Η νεαρή γιατρός κάνει ειδικότητα Οικογενειακής Ιατρικής στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου. Μαζί με ακόμη έναν συνάδελφό της ανέλαβαν τον 57χρονο μόλις μεταφέρθηκε στην ακτή και έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταθεροποιηθεί μέχρι την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.



Το γεγονός ότι υπήρξε τόσο γρήγορη κινητοποίηση φαίνεται πως αποδείχθηκε καθοριστικό.



Η περιπέτειά του είχε, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, την καλύτερη δυνατή εξέλιξη χάρη σε μια αλυσίδα άμεσων και συντονισμένων ενεργειών: από τους kitesurfers που τον εντόπισαν και τον έβγαλαν από το νερό μέχρι τους γιατρούς που τον περίμεναν στην ακτή και τους διασώστες του ΕΚΑΒ που ανέλαβαν στη συνέχεια.



Ένα περιστατικό που μέσα σε λίγα λεπτά θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία μετατράπηκε σε μια ιστορία άμεσης αντίδρασης και αλληλεγγύης.