Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στις 11, 13 και 15 Μαΐου, όμως η νέα διοργάνωση αποκτά από νωρίς διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς η Moroccanoil, το brand με ισραηλινή εταιρική βάση, αποχωρεί από τη χορηγική σύνθεση, την ίδια στιγμή που η EBU θεσπίζει νέους κανόνες για τον διαγωνισμό.

Η αλλαγή στον κατάλογο των εμπορικών συνεργατών έγινε αντιληπτή από το πρώτο επίσημο υλικό για το Μπουργκάς. Το λογότυπο της εταιρείας περιποίησης μαλλιών δεν υπήρχε στο σχετικό βίντεο, γεγονός που έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον της συνεργασίας.

Λίγο αργότερα, η EBU επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία δεν θα συνεχιστεί.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι, μετά από έξι επιτυχημένα χρόνια, η Moroccanoil επέλεξε να μην ανανεώσει τη χορηγία της για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision… Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον».

Η συγκεκριμένη διατύπωση αποδίδει την απόφαση στη Moroccanoil, η οποία επέλεξε να μην ανανεώσει τη συμφωνία της με τη διοργάνωση.

Here's the Eurovision/EBU statement: “We can confirm that, after six successful years, Moroccanoil has chosen not to renew its sponsorship of the Eurovision Song Contest…. We wish Moroccanoil every success for the future.” https://t.co/b3NOWm6Jlo — Alex Marshall (@alexmarshall81) August 13, 2026

Από το “Backstage Bubble” στους νέους κανόνες

Η Moroccanoil συνεργαζόταν με τη Eurovision από το 2020 και είχε παρουσία κυρίως στα παρασκήνια. Μεταξύ των δράσεων που συνδέθηκαν με το brand ήταν και το “Backstage Bubble”, όπου οι καλλιτέχνες προετοιμάζονταν για τις εμφανίσεις τους.

Η εταιρεία, με ισραηλινή εταιρική βάση, είχε δεχθεί τα προηγούμενα χρόνια αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με οργανώσεις και μέρος του κοινού να ζητούν τη διακοπή της χορηγικής σχέσης. Η EBU, πάντως, δεν συνδέει την απόφαση με τις συγκεκριμένες αντιδράσεις.

Η αποχώρηση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η EBU έχει ήδη παρουσιάσει ένα νέο πλαίσιο για τη Eurovision 2027, με αλλαγές που αγγίζουν ζητήματα ασφάλειας και τους όρους συμμετοχής.

Μία από τις σημαντικότερες νέες προβλέψεις αφορά τη διοργανώτρια χώρα. Η νίκη στον διαγωνισμό δεν θα συνεπάγεται πλέον αυτομάτως και το δικαίωμα φιλοξενίας της επόμενης Eurovision, εφόσον η χώρα βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση ή σε κατάσταση σοβαρής γεωπολιτικής αστάθειας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η EBU θα προχωρά σε ανεξάρτητη αξιολόγηση των συνθηκών ασφαλείας. Εάν το αποτέλεσμα κριθεί αρνητικό, η διοργάνωση θα μπορεί να ανατεθεί σε άλλον ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Το Ισραήλ και η νέα πρόβλεψη της EBU

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό ενώ βρίσκονται σε συνθήκες πολέμου. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, θα μπορούσε σε περίπτωση νίκης να βρεθεί αντιμέτωπο με αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς όμως οι νέοι κανόνες να αποκλείουν εκ των προτέρων οποιαδήποτε χώρα.

Παράλληλα, η EBU ανεβάζει από τα 16 στα 18 χρόνια το ελάχιστο όριο ηλικίας των διαγωνιζομένων. Ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 μέχρι την ημέρα της πρώτης πρόβας.

Αλλαγές προβλέπονται και στην παρουσία των φωνητικών. Η βασική μελωδική γραμμή θα πρέπει να αποδίδεται ζωντανά από τον κύριο ερμηνευτή, ενώ τα προηχογραφημένα φωνητικά δεν θα μπορούν να αντικαθιστούν τη ζωντανή φωνή.

Έτσι, η Eurovision 2027 στο Μπουργκάς θα κάνει την έναρξή της με διαφορετικούς εμπορικούς και κανονιστικούς όρους.