Σε έξι συλλήψεις και επιβολή αυστηρών διοικητικών προστίμων για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, καθώς και για σοβαρές παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, προχώρησαν οι αρχές σε Ηλεία, Έβρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτία και Φωκίδα.

Το εξοργιστικό στοιχείο της όλης υπόθεσης είναι πως οι επικίνδυνες αυτές ενέργειες σημειώθηκαν ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν εξαιρετικά υψηλός, κατηγορίας 4. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των αρμόδιων αρχών, ένας από τους συλληφθέντες προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας αναμμένο τσιγάρο, ενώ ένας άλλος άναψε φωτιά στην ύπαιθρο για να μαγειρέψει φαγητό.

Παράλληλα, ένας ακόμη κατηγορούμενος έβαλε φωτιά για να κάψει ξερά κλαδιά στο οικόπεδό του, ως και οι υπόλοιποι που έκαναν θερμές εργασίες, αγνοώντας τις εκκλήσεις των αρχών για μεγάλη προσοχή. Οι δράστες αντιμετωπίζουν πλέον τις προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική, από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. που κινητοποιήθηκαν άμεσα:

Στο Χάβαρι Ηλείας, συνελήφθη ένας ημεδαπός, ηλικίας 63 ετών, για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026 στην κοινότητα Χαβαρίου του δήμου Ήλιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος (τσιγάρου) σε γεωργική έκταση ιδιοκτησίας του, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε όμορες γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ο ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.185,63 ευρώ.

Στο Διδυμότειχο Έβρου, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Διδυμοτείχου ημεδαπή, ηλικίας 63 ετών, για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά το άναμμα φωτιάς σε υπαίθριο χώρο, με σκοπό την παρασκευή φαγητού. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου τρία (3) στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπεδικούς χώρους. Η ημεδαπή συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.964,84 ευρώ.

Στο Πέραμα Αττικής, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πειραιά ημεδαπός, ηλικίας 76 ετών, ως υπεύθυνος έργου, για θερμές εργασίες που εκτελούνταν στις 12 Αυγούστου 2026 σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από πάρκο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή). Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στη Χίο, συνελήφθη ημεδαπή για εκτέλεση θερμών εργασιών στις 12 Αυγούστου 2026 στην Δ.Ε. Ομηρούπολης του δήμου Χίου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή). Σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στη Θεσπρωτία, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσπρωτίας ημεδαπός για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 13 Αυγούστου 2026 στην Τ.Κ. Σκανδάλου του δήμου Σουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο υπαίτιος προκάλεσε πυρκαγιά σε σωρό με ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, έπειτα από απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος (τσιγάρου). Ο ημεδαπός συνελήφθη και ακολούθησε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.093,75 ευρώ.,

Στον Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ιτέας ημεδαπός για χρήση τροχού, σήμερα, 13 Αυγούστου 2026 στις 11:36, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Ο ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1ης Ιανουαρίου έως και τις 13 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 703 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.097.530,71 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 292 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 262 (89,73%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,27%) από πρόθεση.



Όπως επισημαίνεται από το ΠΣ, η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, με ενισχυμένους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.



Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.