Δώδεκα εικοσιτετράωρα σε νοσοκομειακή κλίνη χρειάστηκε να νοσηλευτεί η Μαρία Εκμεκτσίογλου, καθώς προσβλήθηκε από σοβαρή πνευμονία που την ταλαιπώρησε έντονα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Η ίδια, μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν», περιέγραψε τις απαιτητικές στιγμές που πέρασε, επισημαίνοντας:

«Τον χειμώνα τον πέρασα δύσκολα, λόγω πνευμονίας. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά και υποσχέθηκα στον εαυτό μου αυτό το ταξίδι όταν ήμουν στο νοσοκομείο. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και πέρυσι, αλλά λόγω εργασιών το ανέβαλα».

Αναφερόμενη στην οξεία φάση της νόσου και στη μεταβατική περίοδο που ακολούθησε, προσέθεσε:

«Έμεινα 12 ημέρες στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έκανα έναν μήνα θεραπεία στο σπίτι. Στο νοσοκομείο είχα 40 πυρετό και δεν μπορούσα να σκεφτώ ή να κάνω τίποτα. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν είχα ούτε τη δύναμη να δω ταινία, παρότι είμαι φανατική του κινηματογράφου. Βλέπω συνέχεια Netflix».

Η συγγραφή για την Κωνσταντινούπολη και οι διακοπές στο Αιγαίο

Παρά τη σωματική εξάντληση, η οργανική αυτή δοκιμασία λειτούργησε ως αφορμή για την έναρξη ενός νέου συγγραφικού εγχειρήματος, με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη.

Εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε τη σύνθεση του νέου της πονήματος, σημείωσε:

«Το μόνο που έκανα ήταν να φωνάξω μια κοπέλα να έρθει στο σπίτι και ξεκίνησα ένα νέο βιβλίο. Δεν μπορούσα να γράψω εγώ και έγραφε εκείνη για μένα. Αυτή τη φορά είναι ένα διαφορετικό βιβλίο, αφιερωμένο στη ζωή στην Κωνσταντινούπολη. Το μυθιστόρημα που έχω γράψει βρίσκεται στον εκδότη μου, στις εκδόσεις “Πεδίο”, και τώρα γράφω αυτό που μιλάει για την Κωνσταντινούπολη όπως τη γνώρισα εγώ. Δεν είναι βιογραφία, αλλά γίνεται πολύ ωραίο».

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η ίδια αξιοποιεί τον θερινό χρόνο για ξεκούραση στη θάλασσα, αναφέροντας:

«Τώρα βρίσκομαι σε ένα ωραίο σκάφος και αρμενίζουμε στο Αιγαίο με την παρέα μου. Τα παιδιά μου εργάζονται, γιατί είναι σεζόν και πρέπει να δουλέψουν. Η μαμά ταξιδεύει».