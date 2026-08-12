Μια παρένθετη μητέρα που αρνείται να προχωρήσει σε άμβλωση παρά την επιθυμία των βιολογικών γονέων του παιδιού πέτυχε μια πρώτη σημαντική δικαστική νίκη, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Η ΜακΚένα Ουέστ, νοσηλεύτρια από την Αλάσκα, αναμένεται να γεννήσει στις 2 Σεπτεμβρίου το έμβρυο στο οποίο έχει δώσει το όνομα Γκάμπριελ.



Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το μωρό διαγνώστηκε με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (HLHS), μια σοβαρή αλλά αντιμετωπίσιμη καρδιακή πάθηση.

Οι βιολογικοί γονείς, Ναουσίν Γκίλκαρ και Ομάρ Αχμέντ από την Καλιφόρνια, ζήτησαν από την Ουέστ να τερματίσει την εγκυμοσύνη. Ωστόσο, εκείνη ταξίδεψε στο Τέξας, όπου αναγνωρίζεται ως η μητέρα που κυοφορεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας.



Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατέθεσε αίτημα ζητώντας από τους γιατρούς να παράσχουν στο βρέφος «σωτήρια» φροντίδα μόλις γεννηθεί και να εμποδίσουν την απομάκρυνσή του από την πολιτεία.

I secured an emergency court order ensuring that baby Gabriel receives life-saving care in Texas. pic.twitter.com/Yv84BFoFi7 — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 12, 2026

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα την Τρίτη, ορίζοντας ότι «μετά τη ζωντανή γέννηση του παιδιού, θα παρέχεται ιατρικά ενδεδειγμένη σταθεροποιητική και ζωτική φροντίδα εν αναμονή περαιτέρω εντολής του Δικαστηρίου. Κανένα πρόσωπο δεν θα στερήσει, δεν θα διατάξει τη στέρηση, δεν θα παρεμποδίσει ή θα καθυστερήσει αυτή τη φροντίδα. Κανένα πρόσωπο δεν θα απομακρύνει το παιδί από το νοσοκομείο ή από την πολιτεία του Τέξας».



Οι δικηγόροι των βιολογικών γονέων δεν σχολίασαν την απόφαση. Ο Πάξτον δήλωσε: «Το δικαστήριο πήρε τη σωστή απόφαση ενεργώντας αμέσως για την προστασία της ζωής του μωρού. Το γραφείο μου χρησιμοποίησε κάθε μέσο για να προστατεύσει τη ζωή και δεν θα υποχωρήσουμε. Κάθε παιδί στην πολιτεία μας αξίζει φροντίδα και προστασία».



Τα νεογέννητα με HLHS χρειάζονται χειρουργική επέμβαση αμέσως μετά τη γέννηση για να επιζήσουν. Τα βρέφη που χειρουργούνται έχουν 75% πιθανότητα να φτάσουν τα 5 έτη και 90% πιθανότητα να φτάσουν τα 18, εφόσον συμπληρώσουν το πρώτο έτος της ζωής τους.

Η διάγνωση που άλλαξε τα πάντα

Η διάγνωση έγινε τον Απρίλιο στις 20 εβδομάδες κυοφορίας, χωρίς καμία προηγούμενη ένδειξη, καθώς όλες οι γενετικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές.



«Ήμουν 20 εβδομάδων», δήλωσε η Ουέστ στο Live Action News. «Οι γονείς ήταν σε κλήση FaceTime μετά το υπερηχογράφημα. Η γιατρός μας είπε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του μωρού. Δεν υπήρχε ροή αίματος στην αριστερή πλευρά. Είπε ότι χρειαζόταν παραπομπή σε ειδικό. Ήμασταν όλοι συντετριμμένοι. Η εγκυμοσύνη εξελισσόταν υπέροχα μέχρι τότε».

Surrogate McKenna West who refuses to abort baby despite its biological parents wishes scores early legal victory | Chris Bradford, New York Post



A surrogate who refuses to abort her unborn baby despite the wishes of his biological parents has scored an early legal victory in… pic.twitter.com/Bz1wB1NEQA — Owen Gregorian (@OwenGregorian) August 12, 2026

Ωστόσο, το συμβόλαιο παρένθετης μητρότητας περιλάμβανε όρο που επέτρεπε τον τερματισμό της κύησης σε περίπτωση ανωμαλίας.



«Ήμουν σχεδόν βέβαιη ότι θα επέλεγαν τον τερματισμό. Πώς θα μπορούσα να ζήσω με τον εαυτό μου αν το επέτρεπα;», σημείωσε η Ουέστ.



Η Ουέστ, μητέρα δύο παιδιών, αρνήθηκε την άμβλωση στην Αλάσκα και δέχθηκε αγωγή από το ζευγάρι, που ζητά να γίνει η διαδικασία στην Καλιφόρνια. Η ίδια δηλώνει πρόθυμη να μεταβεί εκεί μόνο αν οι γονείς επιτρέψουν τη θεραπεία του παιδιού. Οι δύο πλευρές αναμένεται να εμφανιστούν στο δικαστήριο του Ντάλας στις 25 Αυγούστου, σύμφωνα με την New York Post.