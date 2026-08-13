Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ωστόσο η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν στα διάσπαρτα μέτωπα και στις ενεργές εστίες.

Στόχος των πυροσβεστών είναι να περιορίσουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Την ίδια ώρα, εντυπωσιακή ήταν η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών από τη θάλασσα, καθώς συνολικά 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, ιδιωτικών σκαφών και του ταχύπλοου «SPEEDRUNNER JET».

227 πυροσβέστες και 57 οχήματα στη μάχη με τις φλόγες

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχιστούν οργανωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στο πεδίο επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων των ΕΜΟΔΕ και 57 πυροσβεστικά οχήματα.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται επίσης 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστών.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ δύο ακόμη μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Ενισχύσεις από τις ΕΜΟΔΕ για τη νυχτερινή μάχη

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής.

Όπως σημείωσε, στην περιοχή καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων από όλη τη χώρα, οι οποίες θα παραμείνουν στο πεδίο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη και, λόγω των καιρικών συνθηκών, πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Τέσσερα μηνύματα από το 112

Η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς οδήγησε τις Αρχές στην αποστολή τεσσάρων μηνυμάτων μέσω του 112, τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση πολιτών από περιοχές που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων ήταν άμεση τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν σε διασπορά αστυνομικές δυνάμεις.

Μεγάλη επιχείρηση του ΕΚΑΒ

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, το οποίο έχει διαθέσει στην περιοχή έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

481 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα

Καθοριστική ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων στη θάλασσα, καθώς 481 πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «SPEEDRUNNER JET», τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και στελέχη του Λιμενικού.

Μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών για την πυρκαγιά, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Από τους συνολικά 481 ανθρώπους, 285 μεταφέρθηκαν από την παραλία της Σίβηρης με ασφάλεια στη μαρίνα της Σάνης.

Ακόμη 196 άτομα επιβιβάστηκαν στο «SPEEDRUNNER JET», με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Παραμένουν σκάφη σε ετοιμότητα

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, η κινητοποίηση στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε ετοιμότητα παραμένουν τρία περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να παρέμβουν εφόσον χρειαστεί.

Βελτιωμένη η εικόνα, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι πλέον βελτιωμένη, ωστόσο η επιφυλακή παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται την Παρασκευή 14 Αυγούστου, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν τόσο την εκδήλωση νέων πυρκαγιών όσο και την εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωσή τους.

Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Πυροσβεστικής προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπιστούν με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα που ισχύει για τις περιοχές της Κατηγορίας 5.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε επιφυλακή, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα υψηλός.