Μια νέα ισχυρή ενεργειακή συμμαχία στήνεται στα ανοικτά της Βενεζουέλας, με το Καράκας να φέρνει στο ίδιο τραπέζι τη βρετανική BP και κεφάλαια από το Άμπου Ντάμπι και το Κατάρ για την αξιοποίηση ενός από τα σημαντικότερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα φυσικού αερίου της περιοχής.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία για την ανάπτυξη του υπεράκτιου κοιτάσματος Loran με την BP, την XRG, την επενδυτική εταιρεία ενέργειας που ανήκει εξ ολοκλήρου στην ADNOC του Άμπου Ντάμπι, και τον πετρελαϊκό και ενεργειακό βραχίονα του καταριανού ομίλου UCC Holding, σύμφωνα με την υπουργό Πετρελαίου Πάουλα Ενάο.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική της Βενεζουέλας να αξιοποιήσει τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου που διαθέτει ανοικτά των ανατολικών ακτών της και να αποκτήσει σταδιακά πρόσβαση στις διεθνείς αγορές LNG.

Ένα από τα μεγάλα «φιλέτα» φυσικού αερίου της Καραϊβικής

Το Loran βρίσκεται στα ανοικτά της Βενεζουέλας, κοντά στα θαλάσσια σύνορα με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, και αποτελεί το βενεζουελάνικο τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος κοιτασμάτων γνωστού ως Loran-Manatee.

Η XRG αναφέρει ότι η άδεια στην οποία εισέρχεται περιλαμβάνει περισσότερα από 4 τρισ. κυβικά πόδια αποδεδειγμένων πόρων φυσικού αερίου. Προηγούμενες εκτιμήσεις που είχε μεταδώσει το Reuters τοποθετούσαν συνολικά το δυναμικό του Loran κοντά στα 7 τρισ. κυβικά πόδια, ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού των πόρων και των αποθεμάτων.

Μαζί με το γειτονικό Manatee, στην πλευρά του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το ευρύτερο γεωλογικό σύστημα έχει εκτιμηθεί ότι μπορεί να πλησιάζει συνολικά τα 10 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα: Οι εγκαταστάσεις του Τρινιντάντ

Η αξία του Loran δεν βρίσκεται μόνο στην ποσότητα του αερίου. Το κοίτασμα βρίσκεται σχετικά κοντά στις ήδη ανεπτυγμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το οποίο διαθέτει αγωγούς, πετροχημικές μονάδες και υποδομές παραγωγής και εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αυτό δημιουργεί την προοπτική το φυσικό αέριο της Βενεζουέλας να μεταφέρεται στο Τρινιντάντ για επεξεργασία και μετατροπή σε LNG, αντί να χρειαστεί να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου νέο εξαγωγικό σύστημα στη Βενεζουέλα. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία και για το Τρινιντάντ, καθώς οι εγκαταστάσεις LNG της χώρας έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια περιορισμούς λόγω μείωσης της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Η BP είχε ήδη βάλει πόδι στην περιοχή

Η BP δεν εμφανίζεται τώρα για πρώτη φορά στο Loran. Τον Απρίλιο είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη Βενεζουέλα τόσο για την ανάπτυξη του γειτονικού κοιτάσματος Cocuina-Manakin όσο και για τη διερεύνηση κοινών ευκαιριών στο Loran.

Παράλληλα, η Shell είχε προχωρήσει τον Ιούνιο σε ξεχωριστές συμφωνίες με το Καράκας για ενεργειακά έργα, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή στην ανάπτυξη του Loran, δείχνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για τα υπεράκτια κοιτάσματα της χώρας.

Η Βενεζουέλα θέλει να γίνει εξαγωγέας offshore φυσικού αερίου

Για το Καράκας, το στοίχημα είναι μεγαλύτερο από την ανάπτυξη ενός μόνο κοιτάσματος.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου, όμως μεγάλο μέρος των υπεράκτιων πόρων της παραμένει ανεκμετάλλευτο. Τους τελευταίους μήνες έχει επιδιώξει να προσελκύσει ξανά μεγάλες διεθνείς εταιρείες, υπογράφοντας συμφωνίες όχι μόνο με BP και Shell αλλά και με άλλους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς ομίλους.

Η ανάπτυξη του Loran μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς δρόμους για να μετατραπεί η χώρα από κάτοχο μεγάλων αποθεμάτων σε πραγματικό εξαγωγέα υπεράκτιου φυσικού αερίου.

Και η παρουσία στο ίδιο έργο της BP, της πανίσχυρης ενεργειακής επενδυτικής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι και καταριανών κεφαλαίων δείχνει ότι γύρω από το συγκεκριμένο κοίτασμα διαμορφώνεται πλέον ένα deal με βάρος πολύ μεγαλύτερο από τα θαλάσσια σύνορα της Βενεζουέλας.