Σε δικαστική περιπέτεια βρίσκεται η Σελένα Γκόμεζ, καθώς επενδυτές στρέφονται εναντίον της ίδιας, της μητέρας της Μάντι Τίφι και της πρώην συνεργάτιδάς τους Ντανιέλα Πίρσον, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκαν προκειμένου να επενδύσουν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία ψυχικής υγείας Wondermind.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 13 Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ και περιλαμβάνει ισχυρισμούς περί απάτης και παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων. Πρόκειται για αστική υπόθεση και οι καταγγελίες δεν έχουν ακόμη κριθεί από δικαστήριο.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι το 2022 αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν το Wondermind έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις πως η Σελένα Γκόμεζ θα είχε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας και πως το όνομά της θα αξιοποιούνταν για την προσέλκυση κοινού, συνεργασιών και διαφημιστικών συμφωνιών.

Κατά την εκδοχή τους, όμως, πολλά από όσα τους παρουσιάστηκαν δεν υλοποιήθηκαν. Στην αγωγή αναφέρεται ότι συνεργασίες δεν προχώρησαν, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες έμειναν στα χαρτιά και εφαρμογή που περιλαμβανόταν στα σχέδια της εταιρείας δεν ολοκληρώθηκε. Για μεγάλο διάστημα δεν ενημερώνονταν για την πραγματική οικονομική κατάσταση του Wondermind, ενώ η επιχείρηση αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αγωγή στον ρόλο της Σελένα Γκόμεζ. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της αποτέλεσε βασικό λόγο για τον οποίο τοποθέτησαν τα χρήματά τους στην εταιρεία, θεωρώντας ότι η ίδια θα είχε ουσιαστική παρουσία στο εγχείρημα. Παλαιότερα δημοσιεύματα, ωστόσο, είχαν περιγράψει τη Γκόμεζ ως σχετικά αποστασιοποιημένη από την καθημερινή λειτουργία του Wondermind, κάτι που η μητέρα της είχε εξηγήσει λέγοντας ότι η προβολή της κόρης της χρησιμοποιούνταν στρατηγικά και όχι συνεχώς.

Η κρίση στο Wondermind είχε αρχίσει να γίνεται δημόσια από το 2025, όταν αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία είχε καθυστερήσει πληρωμές εργαζομένων και χρωστούσε χρήματα σε συνεργάτες και προμηθευτές. Λίγο αργότερα απολύθηκε μεγάλο μέρος του προσωπικού, ενώ η Μάντι Τίφι είχε αναφέρει ότι είχε χρησιμοποιήσει ακόμη και προσωπικούς οικονομικούς πόρους για να στηρίξει την επιχείρηση.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι έμαθαν την πραγματική έκταση των προβλημάτων όχι από την ίδια την εταιρεία, αλλά από δημοσιεύματα του Τύπου.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι όταν ζήτησαν περισσότερα στοιχεία για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, δεν τα έλαβαν και αμφισβητούν ότι υπήρξε ποτέ. Τώρα ζητούν την επιστροφή των περίπου 1,2 εκατ. δολαρίων που τοποθέτησαν στο Wondermind, καθώς και επιπλέον αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα.

Η υπόθεση ανοίγει πλέον ένα πολύ διαφορετικό κεφάλαιο για ένα εγχείρημα που δημιουργήθηκε με στόχο να κάνει τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία πιο ανοιχτή και προσιτή. Το ερώτημα που θα κληθεί τώρα να απαντήσει το δικαστήριο είναι αν το Wondermind ήταν απλώς ένα φιλόδοξο startup που απέτυχε ή αν οι επενδυτές χρηματοδότησαν μια πραγματικότητα διαφορετική από εκείνη που τους είχε παρουσιαστεί.