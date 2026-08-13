Ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνυπήρξαν για δύο έτη στο Eton College, με τον διάδοχο του θρόνου να θέτει εξαρχής έναν απαράβατο όρο στον μικρότερο αδελφό του: να κινούνται στους χώρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος σαν να μη γνωρίζονται.

Όπως αποκαλύπτει ο Δούκας του Σάσεξ στην αυτοβιογραφία του, η επιθυμία του αδελφού του ήταν να μην αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο, καθώς ο ίδιος είχε ήδη δημιουργήσει τον δικό του κοινωνικό κύκλο. ωστόσο, μια λανθασμένη απόφαση με την κόμμωσή του ανάγκασε τον νεαρό τότε πρίγκιπα να ζητήσει βοήθεια.

«Έτρεχα σε κύκλους. Ήθελα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», γράφει ο πρίγκιπας Χάρι, περιγράφοντας την απόγνωσή του μόλις συνειδητοποίησε το αποτέλεσμα του ξυρίσματος στο κεφάλι του:

«Ήθελα να μαζέψω τα μαλλιά από το πάτωμα και να τα κολλήσω ξανά στο κεφάλι μου. Ήθελα να ξυπνήσω από αυτόν τον εφιάλτη. Μη γνωρίζοντας πού αλλού να απευθυνθώ, παραβίασα τον ιερό κανόνα, τη μία λαμπερή εντολή που δεν έπρεπε ποτέ να παραβιαστεί, και ανέβηκα τρέχοντας στο δωμάτιο του Ουίλι».

Η υποδοχή που συνάντησε στο δωμάτιο του αδελφού του δεν ήταν η αναμενόμενη, όπως σημειώνει ο ίδιος:

«Φυσικά, δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να κάνει ο Ουίλι. Απλώς ήλπιζα ότι θα μου έλεγε πως όλα θα πάνε καλά, να μην πανικοβληθώ, να παραμείνω ψύχραιμος, Χάρολντ. Αντί γι’ αυτό, γέλασε όπως και οι υπόλοιποι. Θυμάμαι να κάθεται στο γραφείο του, σκυμμένος πάνω από ένα βιβλίο, να γελάει χαμηλόφωνα, ενώ εγώ στεκόμουν μπροστά του και ψηλαφούσα τα σημεία στο πλέον ξυρισμένο κεφάλι μου».

Η αντίδραση του διαδόχου ολοκληρώθηκε με μια σύντομη στιχομυθία:

«“Χάρολντ, τι έκανες;” Τι ερώτηση. Ακουγόταν σαν τον Stewie από το Family Guy. Δεν ήταν προφανές; “Δεν έπρεπε να το κάνεις, Χάρολντ!” Οπότε τώρα απλώς διαπιστώνουμε το αυτονόητο; Μου είπε μερικά ακόμη πράγματα που δεν βοήθησαν καθόλου και έφυγα».

Η παρέμβαση του βασιλιά Καρόλου και οι μνήμες από το Eton College

Το περιστατικό έλαβε διαστάσεις στον αγγλικό Τύπο, με τη Daily Mirror να δημοσιεύει ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα υπό τον τίτλο «Harry the Skinhead». Η κάλυψη αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του βασιλιά Καρόλου, με την εκπρόσωπό του, Sandy Henney, να προβαίνει σε επίσημη τοποθέτηση:

«Η ιστορία και οι εικόνες που δημιουργήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στη Daily Mirror θέτουν ένα γενικότερο ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο μεμονωμένα δημοσιεύματα για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, όταν εξετάζονται συνολικά, συνιστούν παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή.

Πρόκειται για ζήτημα που προκαλεί σημαντική ανησυχία στον πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος θα θέσει το θέμα στον πρόεδρο της Press Complaints Commission και στην επιτροπή του κλάδου που είναι αρμόδια για τον Κώδικα Πρακτικής».

Παρά το γεγονός ότι το Eton College παραμένει στο επίκεντρο καθώς εκεί αναμένεται να φοιτήσει ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο πρίγκιπας Χάρι δεν διατήρησε θετικές αναμνήσεις από τα μαθητικά του χρόνια στο κολλέγιο.

«Στις αρχές του φθινοπώρου του 1998, έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευσή μου στο Ludgrove την προηγούμενη άνοιξη, μπήκα στο Ίτον. Ένα βαθύ σοκ. Το καλύτερο σχολείο στον κόσμο για αγόρια, το Ίτον υποτίθεται ότι θα ήταν ένα σοκ, νομίζω.

Το σοκ πρέπει να αποτελούσε μέρος της αρχικής του ιδρυτικής διακήρυξης, ίσως ακόμη και μέρος των οδηγιών που έδωσε ο ιδρυτής του σχολείου, ο πρόγονός μου Ερρίκος ΣΤ΄, στους πρώτους αρχιτέκτονες.

Θεωρούσε το Ίτον κάτι σαν ιερό προσκύνημα, έναν ιερό ναό, και γι’ αυτό ήθελε να κατακλύζει τις αισθήσεις, ώστε οι επισκέπτες να αισθάνονται σαν ταπεινοί, υποταγμένοι προσκυνητές. Στη δική μου περίπτωση, η αποστολή είχε στεφθεί με επιτυχία», εξομολογείται.

Ο ίδιος ολοκληρώνει την περιγραφή των σχολικών του χρόνων αναφερόμενος στις συζητήσεις που είχε με το περιβάλλον του ιδρύματος:

«Μία ή δύο φορές ομολογούσα σε κάποιον καθηγητή ή συμμαθητή ότι δεν βρισκόμουν απλώς στη λάθος τάξη, αλλά στη λάθος τοποθεσία. Ήμουν πολύ, πολύ πάνω από τις δυνατότητές μου. Πάντα μου έλεγαν το ίδιο πράγμα: Μην ανησυχείς, θα είσαι μια χαρά».