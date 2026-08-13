Δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς η φωτιά στη Χαλκιδική που εκδηλώθηκε την Πέμπτη (13.08.2026) δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο ίδιος ο δημιουργός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιοποιώντας το επίσημο κείμενο της παραγωγής.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ενημέρωση:

«Ακύρωση συναυλίας Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής,

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14/8 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία.

Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό».

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τα εισιτήρια

Μετά την οριστική ακύρωση της μουσικής βραδιάς εξαιτίας των μετώπων που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενεργοποιείται άμεσα ο μηχανισμός αποζημίωσης του κοινού.

Όσοι προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους μέσω διαδικτύου θα δουν το αντίτιμο να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Παράλληλα, όσοι έκαναν την αγορά από φυσικά καταστήματα θα πρέπει να απευθυνθούν στα συγκεκριμένα σημεία για την ακύρωση και την αποπληρωμή.