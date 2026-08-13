Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ, με 3-2 αυτή τη φορά, αποκλείστηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και θα συνεχίσει στα play off του Europa Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη νορβηγική Μπραν.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα με 0-1 στην Τούμπα και είδαν τους Βέλγους να μπαίνουν πιο δυνατά στη ρεβάνς, στο 9′ όμως είχαν την πρώτη τους ευκαιρία με τον Ζίβκοβιτς που αστόχησε από θέση βολής μετά την πάσα του Κωνσταντέλια.

Αμέσως μετά, στο 11′, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο γκολ αλλά ο Παβλένκα είπε «όχι» στον Τσβέτκοβιτς, στο 19′ όμως δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη μπάλα μετά την κεφαλιά του Μπιανκόν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και ο Πετρό έκανε από κοντά το 1-0.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έπρεπε οπωσδήποτε να αντιδράσει και το έκανε, καθώς ανέβασε τον ρυθμό του στη συνέχεια χάρη στον Κωνσταντέλια και στο 34′ έφτασε στην ισοφάριση: Σέντρα του Τάισον από αριστερά, κεφαλιά του Ζίβκοβιτς που κινήθηκε στο πίσω δοκάρι και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 44′ για την ακρίβεια, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά την εκτέλεση φάουλ του Σικάν, μικρό το κακό όμως για αυτούς καθώς στο πρώτο 10λεπτο της επανάληψης έβαλαν βάσεις πρόκρισης.

Στο 47′ ο Άμπρος βρήκε χώρο, προχώρησε και με σουτ έκανε το 2-1, για να ακολουθήσει στο 55′ το 3-1 από το πολύ όμορφο πλασέ του Σικάν εντός περιοχής, με τον Παβλένκα να μην μπορεί να αντιδράσει. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε ένα θαύμα και -φυσιολογικά- δεν έγινε.

Το μόνο που κατάφεραν οι «ασπρόμαυροι» ήταν να μειώσουν σε 3-2 στο 88′ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ, αμέσως μετά όμως ήρθαν κι άλλα άσχημα νέα: Στο 90′ αποβλήθηκε ο Ζίβκοβιτς λόγω του διαπληκτισμού που ακολούθησε με τους Βέλγους μετά το πέναλτι και στο 93′ αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ επειδή κάτι είπε στον βοηθό διαιτητή.

Έτσι, κανείς εκ των δύο δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι με τη Μπραν στα play off του Europa Conference League και ενδεχομένως να απουσιάσουν και από το δεύτερο.

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Εντιαγέ (78′ Αουγκούστινσον), Μπιανκόν, Πετρό, Άμπρος, Κανά, Λανσάνα (84′ Σέκε), Τσβέτκοβιτς (92′ Μπερτατσίνι), Ενγκά (78′ Σαλιμπά), Σικάν (78′ Ντεγκρέεφ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα (46′ Γιαννούλης), Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Σανταμαρία (67′ Τέιλορ), Ζαφείρης (84′ Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (67′ Γερεμέγεφ), Μύθου (46′ Καμαρά).