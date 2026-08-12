Το τραγούδι «Στον τεκέ του κάτω κόσμου», γραμμένο από τον ίδιο τον Νίκο Καλογερόπουλο, ακούστηκε στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα η τελετή αποτέφρωσής του, σύμφωνα με την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος.

Τα παιδιά του, η αδελφή του, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι με τους οποίους είχε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια συγκεντρώθηκαν στη Ριτσώνα για να τον αποχαιρετήσουν. Κατά τη διάρκεια της τελετής προβάλλονταν στην οθόνη φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της ζωής του, αλλά και πλάνα από την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού είχε ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε γράψει τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική.

Το τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί βρέθηκαν άνθρωποι από τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική και τη δημόσια ζωή, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν.

Μεταξύ εκείνων που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Νίκος Περάκης, ο Πάνος Βλάχος, ο Νίκος Καραγιώργης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η πολιτική κηδεία και η τελετή στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας αποτέλεσαν τις δύο τελευταίες τελετές αποχαιρετισμού στον Νίκο Καλογερόπουλο, με την αποτέφρωση να πραγματοποιείται όπως είχε ζητήσει ο ίδιος.