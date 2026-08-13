Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης καταστροφικής φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η αισθητή εξασθένηση των ανέμων αργά το απόγευμα διευκόλυνε σημαντικά το έργο των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δίνουν πλέον μάχη με διάσπαρτες εστίες και επικίνδυνες αναζωπυρώσεις στην περιοχή.

Παρά την ύφεση, ο δρόμος από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ σε ισχύ διατηρείται η προληπτική εκκένωση των οικισμών Σίβηρης, Φούρκας και Ελάνης.



Οι φλόγες δεν κατάφεραν να εισβάλουν στη Φούρκα και την Ελάνη, ωστόσο η απομάκρυνση των πολιτών κρίθηκε απαραίτητη. Αυτοδιοίκηση και επιχειρηματίες αναζητούν καταλύματα για τους πληγέντες.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού δια θαλάσσης, κατά την οποία απομακρύνθηκαν 446 άτομα με σκάφη του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών.



Από αυτούς, 250 μεταφέρθηκαν στη Σάνη και 196 επιβιβάστηκαν στο SpeedRunner Jet.

Ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και στον βιολογικό καθαρισμό, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Σίβηρη και Φούρκα έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό, σύμφωνα με το Voria.gr

Γεννήτριες για τις δημόσιες υποδομές και τον βιολογικό καθαρισμό μεταφέρονται σε Σίβηρη-Φούρκα

Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη Σίβηρη έχουν ριχτεί αυτή την ώρα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Οπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης που βρέθηκε στο σημείο της πυρκαγιάς, μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές όπως αντλιοστάσια κι ο βιολογικός καθαρισμός.



«Η φωτιά φαίνεται να είναι τώρα σε μερική ύφεση με μικρές εστίες. Θα δούμε πώς εξελίσσεται για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνει η επιστροφή των κατοίκων» είπε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, το Speed runner που είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά της σκάλας Σίβηρης προκειμένου να παραλάβει ντόπιους και τουρίστες τους οποίους μετέφεραν πλοιάρια από την ακτή, αναμένεται να φτάσει μετά τις 10 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. «Επιβαίνουν 195 άτομα για τα οποια θα φροντίσουμε, σε συνεννόηση με ξενοδόχους, να μεταφερθούν σε καταλύματα για διανυκτέρευση» ανέφερε ο κ. Στεργιάδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αύριο με το φως της ημέρας η εικόνα θα είναι πιο καθαρή για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις.



«Πριν από 20 χρόνια είχαμε μεγαλύτερη φωτιά σ’ αυτό το σημείο αλλά πλέον, η κινητοποίηση ήταν πιο άμεση» κατέληξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική διαθέτουν οι ξενοδόχοι

Στο μεταξύ, δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά, που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Σίβηρης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, διαθέτουν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής, όσο και της Θεσσαλονίκης.

«Οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία ενεργοποιήσαμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία όλων των πληγέντων από τη φωτιά. Οι συνάδελφοι μπορούν να αναρτήσουν πόσα κενά δωμάτια υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη φιλοξενία όσων έχουν ανάγκη», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της ‘Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής.

Εξαιτίας του Δεκαπενταύγουστου η Χαλκιδική έχει πληρότητα στα ξενοδοχεία της τάξης του 90% και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τον κ.Τάσιο η συνδρομή και των συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη ώστε να καλυφθούν πλήρως οι όποιες ανάγκες προκύψουν.

«Δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι πληγέντες κι εμείς πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι όσον αφορά τη φιλοξενία τους», συμπλήρωσε ο κ.Τάσιος.

Σημειώνεται πως η ειδική πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή του δήμου Κασσάνδρας λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η δράση υλοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με στόχο την εξασφάλιση προσωρινής φιλοξενίας για τους πολίτες που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.