Ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον τελικό των 50μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης και θα υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης που κατέχει από τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής δεν ήταν και στην καλύτερή του μέρα και αυτό φάνηκε και στον χρόνο του, καθώς με το 24.44 προκρίθηκε ως 7ος στον τελικό, ο οποίος θα γίνει την Παρασκευή (14/8).

Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερος, να κάνει πολύ καλύτερη επίδοση αν θέλει να κατακτήσει ξανά το χρυσό μετάλλιο, καθώς η αποστολή του δεν θα είναι καθόλου εύκολη, όπως φάνηκε και από τους χρόνους που έκαναν οι αντίπαλοί του.

Όπως και να έχει, πάντως, ο Χρήστου είναι ο κάτοχος του τίτλου και θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 8ο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.