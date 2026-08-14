Τουλάχιστον ένας νεκρός και δεκαπέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών πληγμάτων που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και (άλλοι) 15 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των αποψινών πληγμάτων στην κοινότητα της Κραματόρσκ», ανέφερε μέσω Telegram χθες βράδυ ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Βαντίμ Φιλασκίν, προσθέτοντας πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «επιτέθηκαν στην Κραματόρσκ και στο χωριό Μπιλένκε 8 φορές».

💔🇺🇦 Horror in Kramatorsk: Russian strike hits high-rise building — there are dead and 15 injured pic.twitter.com/sQfqTqDAmo — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 13, 2026

Στην Κραματόρσκ, πόλη στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στο Ντονμπάς, κοντά στη γραμμή του μετώπου, «καταγράφτηκαν πλήγματα» μεταξύ άλλων σε «πολυκατοικία», σύμφωνα με τον κ. Φιλασκίν, που παρότρυνε τους κατοίκους να «απομακρυνθούν προς πιο ασφαλείς περιοχές της Ουκρανίας».

Παράλληλα στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλη ρωσική επίθεση χθες βράδυ, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της τοπικής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης. «Εχθρική επίθεση έπληξε δρόμο, κοντά σε όχημα. Το όχημα υπέστη ζημιά. 25χρονη και 5χρονο παιδί τραυματίστηκαν», ανέφερε.