Τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ, μία από τις πιο πολυσυζητημένες ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας φτάνει πλέον ενώπιον ενόρκων. Η δίκη του Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις στο Λας Βέγκας αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη βίαιη αντιπαλότητα που σημάδεψε τη χιπ χοπ σκηνή των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 25χρονος τότε ράπερ δέχθηκε τη μοιραία επίθεση.



Ο 63χρονος Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος συμμορίας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Σακούρ, σχεδόν 30 χρόνια μετά τους πυροβολισμούς της 7ης Σεπτεμβρίου 1996. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με τη χρήση φονικού όπλου με σκοπό την προώθηση ή υποβοήθηση εγκληματικής συμμορίας και έχει δηλώσει αθώος. Σε περίπτωση καταδίκης του, βρίσκεται αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η επιλογή των ενόρκων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι εναρκτήριες αγορεύσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 17 Αυγούστου. Η διαδικασία αναμένεται να φωτίσει όχι μόνο όσα συνέβησαν τη νύχτα της δολοφονίας, αλλά και το εκρηκτικό παρασκήνιο της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, που εκείνη την εποχή είχε ξεπεράσει τα όρια της μουσικής.

Η κόντρα Ανατολικής και Δυτικής Ακτής

Στη δεκαετία του 1990, η αντιπαλότητα μεταξύ East Coast και West Coast αποτελούσε μία από τις κυρίαρχες ιστορίες της αμερικανικής ραπ. Στο επίκεντρο βρίσκονταν δύο πανίσχυρες δισκογραφικές εταιρείες, η Death Row Records του Σουγκ Νάιτ στη Δυτική Ακτή και η Bad Boy Records του Σον «Diddy» Κομπς στην Ανατολική.



Την ίδια περίοδο, στους δρόμους του Λος Άντζελες βρισκόταν σε εξέλιξη η αιματηρή αντιπαράθεση των Bloods και των Crips. Οι δύο κόσμοι άρχισαν σταδιακά να διασταυρώνονται, με προσωπικές διαφορές, μουσικές κόντρες και συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.



Ο Τούπακ, αν και γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, είχε μετακομίσει στη βόρεια Καλιφόρνια ως έφηβος και αργότερα ταυτίστηκε με τη μουσική σκηνή της Δυτικής Ακτής μετά την ένταξή του στη Death Row Records, όπου βρίσκονταν επίσης καλλιτέχνες όπως ο Snoop Dogg και ο Dr. Dre.

Η προσωπικότητά του, πάντως, ήταν πολύ πιο σύνθετη από την εικόνα του gangsta rapper που κυριάρχησε στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η μητέρα του, Αφένι Σακούρ, είχε υπάρξει μέλος των Μαύρων Πανθήρων και ο ίδιος μεγάλωσε σε περιβάλλον έντονης πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Παράλληλα με τη μουσική είχε εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, ενώ το διπλό άλμπουμ All Eyez on Me ξεπέρασε τις πέντε εκατομμύρια πωλήσεις και εδραίωσε τη θέση του ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της ραπ.

Η συμπλοκή που προηγήθηκε της δολοφονίας

Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996, ο Τούπακ και ο Σουγκ Νάιτ παρακολούθησαν στο MGM Grand του Λας Βέγκας τον αγώνα πυγμαχίας μεταξύ Μάικ Τάισον και Μπρους Σέλντον.



Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ράπερ και μέλη της συνοδείας του να επιτίθενται στον Ορλάντο Άντερσον. Οι αρχές θεωρούσαν τον Άντερσον μέλος των South Side Compton Crips, ενώ άτομα από το περιβάλλον του Τούπακ συνδέονταν, σύμφωνα με την αστυνομία, με τους Mob Piru Bloods.



Περίπου τρεις ώρες αργότερα, ο Σακούρ βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στην BMW που οδηγούσε ο Νάιτ στους δρόμους του Λας Βέγκας. Ένα λευκό Cadillac πλησίασε το αυτοκίνητό τους και από το εσωτερικό του άνοιξαν πυρ.



Ο Τούπακ δέχθηκε τέσσερις σφαίρες. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για έξι ημέρες, προτού υποκύψει στα τραύματά του στις 13 Σεπτεμβρίου 1996.

Μια έρευνα που έμεινε στάσιμη για δεκαετίες

Παρότι ο Άντερσον είχε εντοπιστεί και ανακριθεί από τις αρχές μέσα στις πρώτες εβδομάδες μετά τη δολοφονία, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Σκοτώθηκε δύο χρόνια αργότερα σε άσχετο περιστατικό με πυροβολισμούς.



Η έρευνα παρέμεινε επί χρόνια σε αδιέξοδο. Η αστυνομία του Λας Βέγκας υποστήριζε ότι σημαντικοί μάρτυρες αρνούνταν να συνεργαστούν, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του Τούπακ κατηγορούσαν τις αρχές ότι αρχικά τους αντιμετώπισαν περισσότερο ως υπόπτους παρά ως πιθανούς μάρτυρες.



Χιλιάδες πληροφορίες εξετάστηκαν χωρίς να οδηγήσουν σε σύλληψη. Η περιορισμένη ύπαρξη φυσικών αποδεικτικών στοιχείων, η απροθυμία μαρτύρων να μιλήσουν και ο θάνατος προσώπων που θα μπορούσαν να γνωρίζουν κρίσιμες λεπτομέρειες συνέβαλαν στο να παραμείνει η υπόθεση ανεξιχνίαστη επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Πώς μπήκε στο κάδρο ο «Keffe D»

Η έρευνα άρχισε να αποκτά νέα δυναμική χρόνια αργότερα, όταν ο Ντουέιν Ντέιβις άρχισε να μιλά για όσα γνώριζε.

Ο Ντέιβις είναι θείος του Ορλάντο Άντερσον και είχε ηγετικό ρόλο στους South Side Compton Crips. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η αστυνομία του Λος Άντζελες τον ανέκρινε στο πλαίσιο της έρευνας για μια άλλη εμβληματική δολοφονία της αμερικανικής ραπ, εκείνη του Notorious B.I.G., ο οποίος είχε πέσει νεκρός από πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες λίγους μήνες μετά τον Τούπακ.



Ο Ντέιβις δήλωσε ότι δεν διέθετε πληροφορίες για τη δολοφονία του Biggie, ωστόσο αποκάλυψε ότι γνώριζε λεπτομέρειες για την υπόθεση Τούπακ και ότι βρισκόταν μέσα στο Cadillac από το οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Οι πληροφορίες δόθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας που, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, τον προστάτευε από δίωξη για όσα αποκάλυπτε τότε στις αρχές.

Το βιβλίο που βρίσκεται στο επίκεντρο της δίκης

Χρόνια αργότερα, όμως, ο Ντέιβις άρχισε να μιλά δημόσια. Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο Compton Street Legend, στο οποίο εμφανίζεται ως συν-συγγραφέας και περιγράφει τη δική του εκδοχή για τη νύχτα της δολοφονίας.



Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι βρισκόταν στο Cadillac και ότι ήταν εκείνος που έδωσε προς το πίσω κάθισμα το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Ο ίδιος δεν έχει ισχυριστεί ότι ήταν αυτός που πυροβόλησε τον Τούπακ. Παράλληλα, είχε μιλήσει επανειλημμένα σε δημοσιογράφους για την υπόθεση, δίνοντας λεπτομέρειες σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν εκείνο το βράδυ.



Οι αρχές του Λας Βέγκας υποστήριξαν ότι αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις έδωσαν νέα ώθηση στην έρευνα. Ακολούθησε προσπάθεια διασταύρωσης των όσων είχε αναφέρει και το 2023 η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του, κατάσχοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτογραφίες και υλικό σχετικό με τον Τούπακ. Λίγο αργότερα συνελήφθη.

Η εκδοχή των εισαγγελέων για το κίνητρο

Η κατηγορούσα αρχή θεωρεί ότι η δολοφονία αποτέλεσε αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του Ορλάντο Άντερσον στο MGM Grand λίγες ώρες νωρίτερα.

Οι εισαγγελείς δεν κατηγορούν τον Ντέιβις ότι ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη. Υποστηρίζουν, όμως, ότι είχε οργανωτικό ρόλο στην επίθεση, ότι έδωσε την εντολή και ότι προμήθευσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, στο πλαίσιο εγκληματικής δραστηριότητας της συμμορίας με την οποία συνδεόταν.



Κατά την εισαγγελική εκδοχή, οι μεταγενέστερες δημόσιες δηλώσεις του και η δημοσίευση του βιβλίου παραβίασαν τους όρους της προηγούμενης συμφωνίας που είχε συνάψει με τις αρχές. Δικαστής έκανε δεκτή αυτή την επιχειρηματολογία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ποινική δίωξή του.

Ο Ντέιβις αποκηρύσσει όσα αποδίδονται στο βιβλίο

Η υπεράσπιση επιχειρεί πλέον να αποδυναμώσει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του ίδιου του βιβλίου.



Ο Ντέιβις και οι συνήγοροι του υποστηρίζουν ότι το έργο γράφτηκε με τη βοήθεια άλλου συγγραφέα και ότι ορισμένα σημεία διογκώθηκαν ή αποτελούν μυθοπλασία με στόχο να γίνει εμπορικότερο. Επομένως, κατά την υπεράσπιση, όσα περιλαμβάνονται σε αυτό δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτομάτως ως ομολογία.



Μάλιστα, σε συνέντευξή του λίγες ημέρες πριν από τη δίκη, ο 63χρονος προχώρησε ακόμη περισσότερο, αρνούμενος ότι βρισκόταν στο Λας Βέγκας τη νύχτα της δολοφονίας.



«Δεν έγραψα εγώ αυτό το βιβλίο. Το έγραψε ένας ghostwriter», δήλωσε στο Fox 5, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει ο ίδιος ενώπιον των ενόρκων.



«Αν χρειαστεί, θα το κάνω», ανέφερε.



Η γραμμή αυτή δημιουργεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νομικά σημεία της δίκης. Μεγάλο μέρος της υπόθεσης στηρίζεται σε όσα ο ίδιος ο κατηγορούμενος έχει πει ή έχει επιτρέψει να δημοσιευθούν όλα αυτά τα χρόνια και τώρα η υπεράσπιση καλείται ουσιαστικά να πείσει τους ενόρκους ότι οι προηγούμενες αφηγήσεις του δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Οι ισχυρισμοί για τον Diddy

Ο Ντέιβις έχει επίσης ισχυριστεί επανειλημμένα στο παρελθόν ότι ο Σον «Diddy» Κομπς είχε προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια για τη δολοφονία του Τούπακ και του Σουγκ Νάιτ, οι οποίοι αποτελούσαν κεντρικά πρόσωπα της αντίπαλης Death Row Records.



Ο Κομπς έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε ανάμειξη στη δολοφονία του Σακούρ.

Περισσότεροι από 200 πιθανοί μάρτυρες

Η δίκη ενδέχεται να φέρει στο δικαστήριο αρκετά γνωστά πρόσωπα. Οι εισαγγελείς έχουν καταρτίσει κατάλογο με περισσότερους από 200 πιθανούς μάρτυρες, στον οποίο περιλαμβάνονται συγγενείς του Τούπακ, ο πρώην δήμαρχος του Λας Βέγκας Όσκαρ Γκούντμαν και ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες Γκρεγκ Κάντινγκ.



Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκεται και εκείνο του Σουγκ Νάιτ, ο οποίος οδηγούσε την BMW όταν δολοφονήθηκε ο Τούπακ και θεωρείται ο τελευταίος εν ζωή άμεσος μάρτυρας της επίθεσης. Δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι θα εμφανιστεί στο δικαστήριο, καθώς στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να καταθέσει.



Η ενδεχόμενη παρουσία του θα μπορούσε πάντως να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διαδικασίας, καθώς για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 30 χρόνια ένας άνθρωπος δικάζεται για μια δολοφονία που σημάδεψε όχι μόνο την ιστορία της χιπ χοπ, αλλά και την αμερικανική ποπ κουλτούρα συνολικά.