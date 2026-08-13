Δύο εργαζόμενοι στους ουκρανικούς σιδηροδρόμους σκοτώθηκαν το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου σε επίθεση ρωσικού drone στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία. Πρόκειται για τον οδηγό ενός τρένου και τον βοηθό του, σύμφωνα με τον διευθυντή των ουκρανικών εθνικών σιδηροδρόμων.

«Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, το πλήγμα αυτό δεν άφησε καμία ευκαιρία στο πλήρωμα της μηχανής της αμαξοστοιχίας μας -τον μηχανοδηγό και τον βοηθό του», σημείωσε ο Ολεξάντρ Περτσόφσκι.

«Πρόκειται για μια συνήθη φρικαλέα τρομοκρατική ενέργεια, αλλά και στοχευμένη επίθεση κατά αμάχων», κατήγγειλε.

Σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Περτσόφσκι, το τρένο μετέφερε επιβάτες και ετοιμαζόταν να εισέλθει σε σταθμό για να απομακρυνθούν οι επιβαίνοντες λόγω απειλής επίθεσης με drone.

«Οι 340 επιβάτες και το λοιπό προσωπικό απομακρύνθηκαν σε ασφαλές μέρος. Κανένας από αυτούς δεν τραυματίστηκε», διαβεβαίωσε. Το πλήγμα διεξήχθη με αεριωθούμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «Shahed».

Η Μόσχα έχει αυξήσει τους τελευταίους μήνες τη χρήση αυτής της παραλλαγής επιθετικών drones ιρανικής τεχνολογίας, που είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί εκτεταμένα κατά της Ουκρανίας από το 2022.

Στα τέλη Ιανουαρίου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση κατά επιβατηγού τρένου στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Στην αντίδρασή του σε αυτή, ο διευθυντής της ουκρανικής σιδηροδρομικής εταιρείας είχε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι επιδιώκει να «αποκόψει ορισμένες περιοχές» από την υπόλοιπη χώρα, καθώς εντείνονταν τα πλήγματα εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών κοντά στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.