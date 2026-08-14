Βαριά ποινή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Μόσχας σε Ρώσο που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Πολωνίας, σε μια υπόθεση που έρχεται μία ημέρα μετά τη σύλληψη Ρώσου στην Πολωνία για φερόμενη απόπειρα δολοφονίας Ουκρανοαμερικανού πολίτη στη Βαρσοβία. Ο Γκεόργκι Πιρόγκοφ καταδικάστηκε σε 23 χρόνια κάθειρξης σε σωφρονιστικό ίδρυμα, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB.

Οι υποθέσεις κατασκοπείας είναι συνήθεις στην Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τα ρωσικά δικαστήρια δημοσιοποιούν συχνά δικαστικές αποφάσεις χωρίς να αποκαλύπτουν στοιχεία των υποθέσεων. Οι δίκες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών με την επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας.

Σύμφωνα με την FSB, ο Γκεόργκι Πιρόγκοφ, ο οποίος έφυγε από τη Ρωσία μετά την εισβολή και «ήρθε σε επαφή με τις πολωνικές υπηρεσίες Πληροφοριών», «τροφοδότησε την Πολωνία με πληροφορίες για προηγμένα ρωσικά οπλικά συστήματα και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία», πληροφορίες που εξασφάλιζε μέσω επαφών του στη ρωσική αμυντική βιομηχανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.