Στο «κόκκινο» ανεβάζει τις μηχανές των φορολογικών ελέγχων η ΑΑΔΕ το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, εξαπολύοντας πανελλαδική επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής με αιχμή τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και τις περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας. Η μεγάλη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου και η κορύφωση της τουριστικής κίνησης συνοδεύονται από αυξημένη παρουσία των ελεγκτικών συνεργείων στην αγορά.

Οι έλεγχοι κάθε άλλο παρά τυχαίοι είναι. Στο «ραντάρ» βρίσκονται επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ήδη «χτυπήσει καμπανάκι» μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων του myDATA, τις συναλλαγές μέσω POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις αποκλίσεις από τους κλαδικούς δείκτες τζίρου αλλά και το φορολογικό ιστορικό τους.

Οι ελεγκτές πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις, ακόμη και προσποιούμενοι τους πελάτες ή τους τουρίστες, και περνούν από «κόσκινο» αποδείξεις, ταμειακές μηχανές και POS. Τα στοιχεία αντιπαραβάλλονται σε πραγματικό χρόνο με όσα διαβιβάζονται στο myDATA και με τις δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπου εντοπίζονται σοβαρές αποκλίσεις ο έλεγχος μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για έρευνα σε παλαιότερες χρήσεις.

Οι κλάδοι στο «ραντάρ»

Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στους κλάδους στους οποίους οι προηγούμενοι έλεγχοι έχουν καταγράψει υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Στο επίκεντρο των θερινών ελέγχων βρίσκονται ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια και μπαρ, beach bars, τουριστικά γραφεία, καθώς και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, σκαφών και άλλων μέσων αναψυχής.

Οι ελεγκτικές δυνάμεις ενισχύονται σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά, χωρίς να μένουν εκτός του σχεδιασμού τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι περιοχές όπου καταγράφεται έντονη δραστηριότητα βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά και Ηράκλειο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός ελέγχων. Το επιχειρησιακό σχέδιο επεκτείνεται παράλληλα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ιωάννινα.

Για να επιλεγούν οι ΑΦΜ που θα ελεγχθούν, τα ηλεκτρονικά συστήματα συνδυάζουν δεδομένα από myDATA, POS και δηλώσεις ΦΠΑ με το ιστορικό φορολογικής συμπεριφοράς κάθε επιχείρησης.

Στις ενδείξεις που ανάβουν «κόκκινο» περιλαμβάνονται οι χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, οι συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, η καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, οι ασυμφωνίες μεταξύ αγορών και πωλήσεων και οι μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική εμπορική δραστηριότητα και στα έσοδα που εμφανίζονται στην Εφορία.

Τα λουκέτα για τους παραβάτες

Τσουχτερές είναι οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που θα πιαστούν στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών.

Λουκέτο 48 ωρών επιβάλλεται άμεσα όταν, στον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, διαπιστωθεί μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση περισσότερων από δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή όταν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν αποδείξεις ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Η ίδια κύρωση ενεργοποιείται όταν δεν έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ περισσότερα από δέκα στοιχεία λιανικής που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή όταν η αξία των μη διαβιβασθέντων συναλλαγών ξεπερνά τα 500 ευρώ.

επιβάλλεται άμεσα όταν, στον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, διαπιστωθεί μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση περισσότερων από δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή όταν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν αποδείξεις ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Η ίδια κύρωση ενεργοποιείται όταν δεν έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ περισσότερα από δέκα στοιχεία λιανικής που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή όταν η αξία των μη διαβιβασθέντων συναλλαγών ξεπερνά τα 500 ευρώ. Λουκέτο 96 ωρών , δηλαδή τεσσάρων ημερών, προβλέπεται σε περίπτωση υποτροπής μέσα στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος. Αρκεί να εντοπιστεί εκ νέου μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά. Αντίστοιχα, η τετραήμερη αναστολή λειτουργίας επιβάλλεται για μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής ή συναλλαγών συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ.

, δηλαδή τεσσάρων ημερών, προβλέπεται σε περίπτωση υποτροπής μέσα στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος. Αρκεί να εντοπιστεί εκ νέου μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών ή συναλλαγές άνω των 500 ευρώ χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά. Αντίστοιχα, η τετραήμερη αναστολή λειτουργίας επιβάλλεται για μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής ή συναλλαγών συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ. Λουκέτο 10 ημερών περιμένει τους υπότροπους σε κάθε επόμενη διαπίστωση των ίδιων παραβάσεων, εφόσον αυτή γίνει μέσα στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος.

Εφοριακοί: Προειδοποιητική απεργία από 17 Αυγούστου

Μετά το τριήμερο πάντως του Δεκαπενταύγουστου, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα με τους ελέγχους και γενικότερα με τη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ .Ο. Υ. προκήρυξε προειδοποιητική απεργίας-αποχή για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου και ειδικότερα αποχή από τη συμμετοχή σε προληπτικούς ελέγχους και από την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για την απεργία δεν ήταν ομόφωνη, αλλά ελήφθη με οριακή πλειοψηφία κι έτσι μένει να φανεί αν η συμμετοχή θα είναι μαζική ή όχι. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή ημέρα (14/8) , καθώς όπως προκύπτει από το σχετικό εξώδικο, όσοι συμμετάσχουν από τη Δευτέρα στην απεργία- αποχή θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεση τους στους προϊσταμένους τους, έτσι ώστε είτε να ακυρωθούν οι αποστολές τους στους ελεγκτικούς προορισμούς είτε να αντικατασταθούν. Από το εύρος της συμμετοχής θα εξαρτηθεί το αν θα απαιτηθεί επανασχεδιασμός του ελεγκτικού πλάνου, όπως επίσης το αν θα γίνουν νομικές κινήσεις από την ΑΑΔΕ κατά της απόφασης για απεργία- αποχή, π.χ. για καταχρηστικότητα.

Τα προβλήματα που επικαλούνται οι εφοριακοί είναι: